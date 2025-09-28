Османи од Њујорк: Пријателството и сојузништвото со САД остануваат „непоколеблива оска“

Претседателката на Косово, Вјоса Османи, сподели фотографии од нејзиниот прием со американскиот претседател Доналд Трамп во Њујорк пред неколку дена вечерва, со порака дека тоа е можност за „важни дискусии во интерес на Косово“.

„На приемот за претседателот Трамп во Њујорк, заедно со други светски лидери – важни дискусии во интерес на Република Косово и нашите граѓани“, напиша Османи на Фејсбук покрај фотографиите од приемот.

Порано денес, Османи рече дека пријателството и сојузништвото со САД остануваат „непоколеблива оска“.