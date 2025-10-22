Османи: Чаир беше лекција, но ароганцијата на некои во ВРЕДИ е одвратна

„Ја прифатив својата одговорност и му честитав на победникот затоа што и во овие околности сакам да оставам зад себе наследство на политичка култура како што постапував во текот на целата кампања. Но ароганцијата на некои во ВРЕДИ станува одвратна. Не прифаќам поради тоа да се понижува резултатот на ДУИ и коалицијата. Со 114 илјади гласови, НАИ останува најсилната сила и легитимниот претставник на Албанците“ напиша Бујар Османи на Фејсбук.

Тој смета дека „Али Ахмети е и останува идеологот и неприкосновениот лидер на Албанците“.

„Навредите кон него не се знак на политичка сила, туку знак на морална слабост. Овие ниски напади имаат една цел – да донесат деморализација пред вториот круг, но ќе се случи спротивното: ЕДИНСТВО и ОДЛУЧНОСТ. Албанците дадоа масовна поддршка во првиот круг, а во вториот треба да потврдиме кој навистина ја држи нивната политичка волја. НАИ останува гласот на Албанците, а Али Ахмети нивната морална и идеолошка потпора. Ги повикувам сите Албанци во вториот круг да го потврдиме тоа со достоинство и со масовност“ посочи Османи.