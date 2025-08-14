Османи: Ќе бидам Градоначалник на сите граѓани на Чаир, без разлика на националност или верска припадност

0 SHARES Сподели Твитни

Бујар Османи од ДУИ, кој ќе се кандидира на овие локални избори за Градоначалник на општина Чаир, во видео обраќање рече дека Македонија е земја за сите, па затоа соживотот меѓу многу заедници е очигледен во оваа земја.„Македонија е наш заеднички дом, додека Чаир е симбол на соживот меѓу Албанците, Македонците, Ромите и сите други заедници кои заедно ги делат истите радости, предизвици и соништа за подобар живот“, рече Османи.Тој рече дека Охридскиот договор е темел на стабилноста и гаранција за иднина што ќе се гради без поделби, со еднаквост и почитување за сите.„Како иден градоначалник, ќе бидам столб на добри меѓуетнички односи, ќе се грижам подеднакво за секој граѓанин и за секое соседство, без оглед на етничката припадност или религијата. Верувам дека преку вера и почит, ќе го издигнеме Чаирин од пепелта. Нашата сила е во нашето заедништво. Така ќе продолжиме – силни, обединети и решени да го изградиме Чаир како дом за сите“, додаде Османи.

