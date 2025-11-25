„ОСТАНЕТЕ ВО ЗАСОЛНИШТАТА“! Киев е во опсадна состојба, луѓето може да бидат под урнатините

0 SHARES Сподели Твитни

Во Киев, снабдувањето со греење во седум области беше привремено ограничено поради рускиот воздушен напад.

Бројот на жртви во рускиот воздушен напад врз Киев се искачи на шест, откако шефот на Воената администрација, Тимур Ткаченко, објави дека има повеќе жртви во Свјатошински кварт во украинскиот главен град.

„Има четворица мртви и најмалку тројца повредени во Свјатошински округ “, напиша Ткаченко на Телеграм.

Претходно беше објавено дека две лица се убиени, а седум се повредени за време на воздушниот напад на руските сили врз Киев, пренесува Укринформ.

Претходно, градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, изјави дека две лица се убиени во ноќниот напад врз Киев.

„Киев повторно беше нападнат. Останете во засолништата“, предупреди Кличко.

Тој додаде дека во нападот е оштетена нестанбена зграда во населбата Свјатошински.

„Претходните извештаи укажуваат дека луѓе би можеле да бидат заробени под урнатините. Службите за итни случаи се на пат“, истакна Кличко.

Државната служба за вонредни состојби на Украина соопшти дека вкупно 18 лица се спасени, меѓу кои и три деца.

Во Киев, снабдувањето со греење во седум области беше привремено ограничено поради рускиот воздушен напад, објави градската државна администрација на Телеграм.

Во Дњепарк, каде што беше погодена деветкатна станбена зграда, две лица загинаа, а 17 беа спасени, меѓу кои три деца, додека потрагата по евентуални жртви продолжува, а пожарот е локализиран, објави претходно Укринформ.

Во населбата Печера беше погодена 22-катна станбена зграда. Едно лице е евакуирано, а спасувачите работат на демонтирање на објектите. Пожари избувнаа на неколку ката.

