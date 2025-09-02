Остатоци од „Титаник“ пронајдени за време на тајна мисија на американската морнарица во потрага по потонати нуклеарни подморници (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Речиси веднаш по потонувањето на Титаник на 15 април 1912 година, се направија обиди да се пронајдат остатоците и телата на оние што загинаа заедно со бродот.Сепак, ограничената технологија за нуркање во тоа време го спречила тоа да се случи повеќе од седум децении, објавува „Бизнис инсајдер“.Пред точно 40 години, на 1 септември 1985 година, остатоците од бродот беа пронајдени за време на заедничка експедиција на американскиот океанограф Роберт Балард, кој исто така беше поморски офицер, и францускиот океанограф Жан-Луј Мишел, како што објави „Њујорк тајмс“ во тоа време .Но, нуркањето првично немаше никаква врска со „Титаник“, туку беше тајна мисија за пронаоѓање на остатоците од две потонати нуклеарни подморници, „УСС Скорпион“ и „УСС Трешер“ .

Сепак, таа информација не стана јавна сè до 2008 година, кога Балард ја откри вистинската природа на мисијата за National Geographic.„Морнарицата конечно зборува за тоа“, рече Балард. Тогаш, како и денес, Титаник продолжи да биде извор на фасцинација, поттикнувајќи ги напорите за откривање на неговите тајни, правење детални фотографии од неговите остатоци и посета на она што останува на океанското дно.Балард првпат се сретнал со американската морнарица во 1982 година за да обезбеди финансирање за нов тип подморница што ќе му овозможи да го пронајде Титаник. Морнарицата се согласила да го финансира проектот, но само под услов технологијата да се користи за истражување на потонати подморници.„УСС Трешер“ потона во април 1963 година, а „УСС Скорпион“ пет години подоцна, во мај 1968 година. Тие остануваат единствените нуклеарни подморници што американската морнарица некогаш ги изгубила, според Американскиот поморски институт.

Морнарицата се согласила дека Балард може да го бара „Титаник“ ако има време откако ќе ги пронајдат подморниците и откако ќе се потврди дека Советскиот Сојуз немал никаква улога во нивното потонување.„Не видовме никакви индикации дека какво било надворешно оружје предизвикало потонувањето на бродот“, рече Роналд Танман, тогашен заменик-началник на поморските операции за подморско војување.Со 12 дена преостанати од мисијата, Балард го пронајде Титаник користејќи ја претпоставката дека бродот се преполовил и оставил трага од остатоци.„Ни ги спаси животите. Се покажа дека е вистина“, додаде Балард, истакнувајќи дека Морнарицата била нервозна дека луѓето ќе ја разберат вистинската причина зошто всушност го пребаруваат океанското дно.„Морнарицата никогаш не очекуваше да го пронајдам Титаник, па кога се случи тоа, беа многу нервозни поради публицитетот. Но, луѓето беа толку фокусирани на легендата за Титаник што никогаш не ги поврзаа двете точки“, потврди Балард.Така, 23 години подоцна, тој ја открил вистината за својата мисија. Тој исто така напишал за своето искуство со пронаоѓањето на бродот во својата книга „Откривањето на Титаник“.„Едно беше да се победи, да се пронајде бродот. Друго беше да се биде таму. Тоа беше страшниот дел“, напиша тој.

