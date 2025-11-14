0 SHARES Сподели Твитни

Судот му одреди осумдневен притвор на лицето кое нападна и му се закануваше на 12-годишно дете во Скопје, соопшти Министерството за внатрешни работи (МВР).

„СВР Скопје го реши случајот пријавен на 11.11.2025 година во 20:00 часот од страна на Г.М. (39) од Скопје, кој пријавил дека околу 15:50 часот во подрачјето на Центар, неговиот 12-годишен син бил физички нападнат од Б.Л., кој потоа го расекол со остар предмет и му го оштетил велосипедот. По преземање на соодветни мерки и активности, полициски службеници од СПБ Скопје го лишиле Б.Л. од слобода и го одзеле ножот со кој го извршил кривичното дело“, соопшти МВР.

Претходно, обвинителството објави дека покренало постапка против 53-годишен маж од Скопје за кривично дело „насилство врз дете“.

„Додека детето возело велосипед по булеварот Крсте Мисирков, осомничениот го стигнал на електричен мотор и без причина или оправдување, агресивно го нападнал со тупаници и клоци во лицето и телото. Во еден момент, извадил нож и го насочил кон детето, а потоа го удрил во главата со ракавица.“

„Детето успеало да се ослободи и да побара помош од минувачите. Осомничениот го зел велосипедот на повреденото дете, ги исекол двете гуми и го фрлил на булеварот со намера да го оштети за возилата што минуваат. Потоа го напуштил местото на настанот со својот мотоцикл, додека детето било однесено во Ургентниот центар“, соопшти Обвинителството.

The post Осумдневен притвор за лицето кое нападна и се закани на 12-годишник во Скопјe appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: