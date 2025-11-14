Осум видови на лиснат зеленчук кои нутриционистите ги сметаат за важни за имунитетот и здравјето

0 SHARES Сподели Твитни

Лиснатите зеленило се одличен начин за подобрување на вашето здравје бидејќи содржат многу клучни хранливи материи, витамини,минерали и антиоксиданси,поради што нутриционистите препорачуваат да ги вклучите во вашата секојдневна исхрана.

Спанаќ

Спанаќот лесно се добива во текот на целата година и е полн со железо, калциум, калиум и витамини Б6, Ц и К. Тој е одличен извор на антиоксиданси. Тие можат да го намалат ризикот од развој на многу болести, вклучувајќи срцеви заболувања и некои видови на рак.

Најдобро е да се јаде неварен, како салата, бидејќи полифенолите и флаванолите од листовите се уништуваат со готвењето. Некои видови полифеноли и флавоноиди можат да ја намалат можноста за развој на одредени видови на рак, кардиоваскуларни заболувања, дијабетес и невродегенеративни болести, како што е Алцхајмерова болест.

Кељ

Кељот има уникатен малку горчлив вкус кој може да варира во зависност од сортата и начинот на подготовка. Доколку можете да толерирате таков вкус на кељот, со неговото консумирање ќе внесете голем број важни микронутриенти во вашиот организам како што се калциум, железо, магнезиум, фосфор, калиум, цинк, бакар, манган и селен, а исто така е одличен извор на многу витамини, вклучувајќи А, Б, Е, Ц и К.

Нутриционистите советуваат да избегнувате бланширање и готвење кељ кога го подготвувате, бидејќи на тој начин се намалува количината на минерали растворливи во вода и витамини и фитохемикалии содржани во листовите.

Значи, кељот можете да го јадете неварен во салати. Чаша неварен кељ (21 g) содржи само девет калории.

Блитва

Третиот избор на нутриционистите е блитвата, зеленчук со малку сладок вкус кој содржи големи количини на витамини А и Ц. Дури и мала количина блитва или околу 175 грама може да ги задоволи вашите дневни потреби за витамин К, кој е важен за крвта процес на згрутчување и одржување на здрави коски.

Блитвата, чие стебло има различни бои и затоа има различен вкус, содржи бројни важни минерали како што се железо, бакар, калиум и калциум.

Растика зелка

Растика е добар извор на лутеин,кој е важен за здравјето на очите.

Богат е со витамини А и Ц и минерали како што се калциум,железо,цинк,бакар и селен,а исто така е добар извор на влакна.Како и со спанаќот,овој вид зелка можете да го купите во текот на целата година.

Рукола

Ако сакате зелен лиснат зеленчук со свеж,зачинет,малку горчлив и бибер вкус,размислете да додадете рукола во вашата чинија.Луѓето го консумираат уште од римско време,а исто така е популарен додаток на пиците.

Руколата,позната и како рукола, ерука или руга, е богата со нитрати,за кои студиите покажале дека ги подобруваат спортските перформанси.Руколата е богата со витамини К и Ц, како и со калциум и полифеноли.

Римска салата

Остра зелена салата со благ вкус е полна со хранливи состојки. Тој е добар извор на витамини и минерали, како што се витамините А, К, Ц и фолатите (витамин Б група, особено важен за време на бременоста).Овие хранливи материи се неопходни за одржување на целокупното здравје и зајакнување и одржување на здрав имунолошки систем.

Покрај тоа,римската зелена салата е извор на влакна, за кои е познато дека го намалува ризикот од развој на срцеви заболувања, мозочен удар, дијабетес тип 2 и рак на дебелото црево.

Поточарка

Доколку сакате оброците да ги збогатите со лиснат зеленчук со посебен вкус, кресот е одличен избор за тоа. Не само поради неговиот посебен вкус, туку и поради тоа што е богат со витамини А, Б6, Б12 и Ц и антиоксиданси. Истражувањата покажаа дека крес може да биде терапевтски агенс за рак на усната шуплина.

Интересно е тоа што крес содржи повеќе витамин Ц од портокал, повеќе калциум од млеко, повеќе железо од спанаќ и повеќе фолна киселина од банана.

Кинеска зелка (бок чој или пак чои)

Ако преферирате лиснат зеленчук со понежен вкус и задоволувачка текстура,кинеската зелка е одличен избор.Овој вид кинеска бела зелка може да се користи во супи,салати или едноставно да се употреби како прилог.

Богат е со влакна и разни витамини,минерали и антиоксиданси.Зелените листови од кинеската зелка придонесуваат за одржување на здравјето на коските,зајакнување на имунитетот,одржување на видот,здравје на срцето,добар крвен притисок,а истражувањата покажале дека може да биде корисна за спречување на одредени видови на рак.

Урамнотежената исхрана е многу важна за здравјето,а ако вклучите некои од наведените видови на лиснат зеленчук во вашите оброци,ќе ви помогне да останете здрави,да го подобрите имунитетот и да го намалите ризикот од развој на разни хронични болести,напиша Сврајт Саркар,виш предавач по исхрана на Сити Универзитетот во Лондон.

