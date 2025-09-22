Осум видови овошје кои ќе ви помогнат да ги изгубите салото на стомакот

0 SHARES Сподели Твитни

Здравата исхрана се однесува на балансирана исхрана што вклучува протеини, интегрални житарки, зеленчук и овошје. Сепак, не сите овошја се создадени еднакви кога станува збор за губење на тежината. Некои овошја можат да помогнат во намалувањето на салото на стомакот поради нивната висока содржина на влакна.Иако ниедно овошје само по себе не може да помогне во слабеењето, може да помогне кога се комбинира со други методи.„Кога се комбинира со балансирана исхрана и тренинг за сила, овошјето може да помогне во закрепнувањето од вежбањето, да го стабилизира шеќерот во крвта, да го намали воспалението и да ја поддржи хормоналната рамнотежа“, вели Тери Татеосијан, нутриционист и фитнес тренер.Таа наведе кои овошја имаат низок гликемиски индекс, богато со растителни влакна и богато со хранливи материи кои го поддржуваат метаболичкото здравје.ГрејпфрутГрејпфрутот не е за секого. Неговиот горчливо-кисел вкус може да ги одврати некои луѓе, но неговите здравствени придобивки може да ве предомислат. Според нутриционистот Татеосијан, грејпфрутот „содржи соединенија кои можат да ја подобрат чувствителноста на инсулин и да помогнат во регулирањето на шеќерот во крвта. Ова го намалува натрупувањето на масти околу средниот дел од телото и природно го намалува апетитот“.БоровинкиБоровниците се слатки, сочни и одличен додаток на јогурт. Покрај тоа, тие се многу здрави. Боровниците се богати со антоцијанини и антиоксиданси кои го намалуваат воспалението и го подобруваат метаболизмот на мастите. Студиите покажуваат дека тие можат да помогнат во намалувањето на салото на стомакот дури и без големи промени во внесот на калории.ЈаболкаЕдно јаболко на ден може да помогне во губењето на тежината, да ги намали желбите за нездрава храна и да помогне за целокупно подобро здравје. Јаболката се богати со пектин, влакна, кои го забавуваат варењето на храната, ве одржуваат сити подолго време и го поддржуваат здравјето на цревата, што е клучен дел од намалувањето на надуеноста и салото на стомакот.МалиниПознати по својот уникатен вкус, малините можат да помогнат во контролата на телесната тежина. Малините имаат малку шеќер, многу растителни влакна и се полни со антиоксиданси кои го подобруваат инсулинскиот одговор и ги намалуваат желбите.КивиКивито е исто така омилено овошје поради неговиот слатко-кисел вкус и освежително чувство. Кивито е исто така преполно со есенцијални хранливи материи кои го поддржуваат целокупното здравје. Богато со витамин Ц и актинидин (ензим кој помага во варењето), кивито помага во намалувањето на надуеноста и го поддржува производството на колаген, што може да ја подобри еластичноста на кожата додека губите тежина.АвокадоАвокадото е здрава маст која секогаш е на списокот на храна што треба да ја вклучите во вашата исхрана со добра причина, бидејќи има толку многу здравствени придобивки. Авокадото е богато со мононезаситени масти кои му помагаат на телото да согорува масти за гориво, а воедно ги намалува висцералните масти.ЛубеницаЛубеницата е врвно летно овошје кое ја гаси жедта и подмладува. Исто така, може да помогне во борбата против салото на стомакот. Лубеницата е хидрирачка и богата со аминокиселината цитрулин, која помага во намалувањето на задржувањето на водата и го подобрува протокот на крв, правејќи го вашиот стомак порамен, а воедно го поддржува метаболизмот на мастите.ЈагодиЈагодите се добри за слабеење. Тие имаат малку шеќер, но се богати со растителни влакна, што помага да останете сити, го стабилизира шеќерот во крвта и спречува грицкање, што доведува до создавање маснотии на стомакот. Тие се исто така богати со витамин Ц и антиоксиданси, кои помагаат во борбата против воспалението и го поддржуваат производството на колаген за поздрава кожа додека губите тежина.

Пронајдете не на следниве мрежи: