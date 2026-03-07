Осум дена притвор за сопругот на Ивана поради опасност од бегство !

Основниот кривичен суд Скопје во целост го прифати предлогот на Јавното обвинителство и му одреди мерка притвор на сопругот кој се товари за физичко малтретирање и наведување на самоубиство на неговата сопруга Ивана Јовановски.

Судија на претходна постапка донесе одлука со која осомничениот ќе остане зад решетки, откако ги прифати аргументите на надлежниот обвинител.

Времетраење: Притворот е продолжен за 8 дена, што претставува законски рок со оглед на тоа дека против него се води скратена постапка за наведените кривични дела.

Основи за притвор: Судот ја изрече оваа најстрога мерка за обезбедување присуство поради постоење реална опасност од бегство на осомничениот, како и поради основан страв и опасност за повторување на кривичното дело.

Со оваа одлука се гарантира дека осомничениот ќе остане достапен за органите на прогонот додека Обвинителството продолжува да ги прибира потребните докази за целосно расветлување на овој трагичен настан.