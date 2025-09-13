Осум есенски намирници кои можат да ви помогнат да ослабете

0 SHARES Сподели Твитни

Есента не е само време за удобни џемпери и враќање на пиењето топли напитоци, туку е и сезона за некои од најхранливите намирници што го забрзуваат метаболизмот. Од крцкави јаболка до срдечни тиквички, овошјата што моментално се продаваат на пазарите и продавниците за храна не само што се вкусни, туку можат активно да го поддржат согорувањето на мастите и да помогнат во слабеењето.Богати со растителни влакна, антиоксиданси и бавно сварливи јаглехидрати, овие есенски намирници ве одржуваат сити подолго време, а воедно му обезбедуваат на вашето тело клучни хранливи материи. Подолу, издвојуваме осум есенски намирници кои не само што имаат вкус на есен, туку можат да ви помогнат и на патот до посакуваната тежина, пишува SheFinds.Батат или сладок компирСлаткиот компир, исто така познат како сладок компир, има релативно низок гликемиски индекс во споредба со другите јаглехидрати. Ова значи дека предизвикува побавно и постепено зголемување на нивото на шеќер во крвта, што помага во одржувањето на стабилни нивоа на гликоза и го намалува ризикот од скокови на инсулин.„Слаткиот компир нуди хранлива алтернатива на белиот компир поради неговиот понизок гликемиски индекс, што помага да се спречат ненадејни скокови во нивото на гликоза во крвта. Нивните сложени јаглехидрати и содржината на влакна го поттикнуваат долготрајното ослободување на енергија и здравјето на дигестивниот систем“, истакнува здравствениот советник д-р Кубањич Такирбашев.Тој додава дека тие се „богати со витамини А и Ц, калиум и антиоксиданси, помагајќи да се одржи стабилно ниво на шеќер во крвта и да се промовира одржлива енергија во текот на денот“. Нутритивната вредност на слаткиот компир го поддржува целокупното здравје и ви помага да се чувствувате сити и задоволни, намалувајќи ја желбата за нездрави грицки.ЦиметЦиметот не е само вкусен додаток на кафе или овесна каша, туку има и антиинфламаторни и метаболички ефекти. „Циметот во кафето го намалува воспалението и хипергликемијата и го зголемува согорувањето на мастите“, објаснува диететичарката Натали Комова. „Циметот е природен засладувач со силен и фантастичен вкус“, додава таа, забележувајќи дека зачинот може „да помогне во согорувањето на повеќе калории и борбата против инфекциите“.Бриселско зелјеЕва Де Анџелис, диететичар и нутриционист, препорачува вклучување на бриселско зелје во вашата исхрана за слабеење. Овој крстоносен зеленчук не само што обезбедува голема количина на растителни влакна, туку е и вкусен. „Овој мал крстоносен зеленчук е чудо богато со хранливи материи и растителни влакна“, вели Де Анџелис. Покрај тоа што помага при слабеење, неговите здравствени придобивки вклучуваат намалување на воспалението и зајакнување на имунитетот.Една чаша прокељ содржи импресивни 3,3 грама влакна, а тие се богати и со други витамини и минерали. „Тие се исто така богати со витамини Ц, К, фолна киселина, калиум и разни антиоксиданси“, вели таа.Де Анџелис советува дека најдобриот начин за подготовка на бриселско зелје е да се пече. „Плус, додавањето неколку чешниња лук во тавата и малку добро екстра девствено маслиново масло ги прави совршена состојка за топла салата“, вели таа за SheFinds.ЦвеклоЦвеклото, со својата светла боја и земјен вкус, не е само шарен додаток на салати и смутија, туку има и моќен ефект врз кардиоваскуларното здравје.Нутриционистот Џеси Федер објаснува дека „содржи високо ниво на одредено соединение наречено азотен оксид, кое помага во опуштањето на крвните садови и, со текот на времето, го намалува крвниот притисок“. Кога крвните садови се опуштени, крвта тече полесно, намалувајќи го притисокот врз ѕидовите на артериите. Можете да го додадете во салата, да го јадете како прилог или да направите супа од цвекло – можностите се многубројни и здрави.КарфиолКако богат извор на растителни влакна, карфиолот помага во варењето на храната и ве одржува сити подолго време, што може да помогне во намалувањето на дневниот внес на калории. Д-р Риа Хоул, клинички диететичар, предлага правење пире од карфиол како поздрава алтернатива на традиционалното пире од компири.„Кремаст е, полн е со антиоксиданси и помага при воспаление“, вели д-р Хол. За да постигне текстура слична на пире од компири, таа меша карфиол со лук и малку грчки јогурт. „Моите клиенти го обожаваат колку е лесен за подготовка и секогаш е хит на трпезата.“МорковМорковите, познати по нивната жива боја и крцкавост, не се само вкусен додаток на јадењата, туку се и зеленчук богат со растителни влакна. Преполни со бета-каротен, витамини и растителни влакна, морковите го поддржуваат варењето на храната и го поттикнуваат чувството на ситост, што ги прави идеална храна за слабеење.„Морковите содржат и бета-каротен и диететски влакна“, вели д-р Пол Даидон. „Тие го поттикнуваат чувството на ситост, што го намалува внесот на калории. Дополнително, тие го поддржуваат здравиот дигестивен систем“, забележува тој. Можете да ги изрендате во јогурт, да ги изблендирате во вашето утринско смути или да ги додадете во омлет од зеленчук.БлитваВитамините и минералите во блитвата, како што се магнезиумот и железото, играат клучна улога во одржувањето на здрав метаболизам. Ефикасниот метаболизам помага во поефикасно согорување на калориите и го поддржува целокупниот процес на слабеење.„Блитвата е одличен извор на витамини, минерали и фитонутриенти. Може да го намали воспалението и да го поддржи губењето на тежината нудејќи нискокалорични, богати со хранливи материи опции“, вели д-р Тез Пратап Сингх.Тиква и тикваКонечно, тука се и тиквите и разните видови тикви. Дана Елис Ханс, авторка на „Рецепт за преживување“, вели дека овие зеленчуци се одличен додаток на диетата за слабеење. „Тиквите и другите зимски тикви се неверојатно здрави и одлични за нашиот метаболизам“, истакнува таа.Ова во голема мера се должи на нивната богата со хранливи материи и нискокалорична содржина. Како што забележува Ханес, ,,Тие се неверојатно добри и природни извори на бета-каротен и витамин А, а исто така се многу нискокалорични, околу 40 калории по чаша сурова храна, и екстремно богати со растителни влакна, што ги прави заситувачки и добри за вашиот метаболизам и одржување на вашиот дигестивен тракт убав и здрав.“

