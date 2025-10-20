Осум придобивки од плачењето: Еве зошто треба да плачеме ако ни се плаче

0 SHARES Сподели Твитни

Растејќи, многу луѓе ја добиваат и живеат со пораката дека плачењето е знак на слабост. Тие ги закопуваат своите чувства, без разлика колку се силни или повредени. Сепак, експертите за ментално здравје велат дека е важно да можете да ги оставите солзите да течат, особено кога емоциите се интензивни. Придобивките од добар плач се јасни и документирани, велат тие, а задржувањето солзи всушност може да ви наштети.

„Солзите се парадокс на природата – манифестација на ранливост и доказ за силата . Тие помагаат да се движите низ безбројните емоции што луѓето ги доживуваат и нудат физиолошки придобивки што ја нагласуваат длабоката интеракција помеѓу телото и умот“, вели психијатарот и терапевт Рајан Султан. Тој додава дека прифаќањето на терапевтскиот чин на плачење, во вистинската средина, може да го отвори патот до емоционална благосостојба.

Се прашувате што добивате со тоа што ги оставате солзите да течат?

Плачењето дава емоционално ослободување

Промовира саморегулација и смирување

Плачењето ја зајакнува врската

Ја подобрува менталната јасност

Ја зголемува самосвесноста и способноста за решавање проблеми

Хормоните на стресот се ослободуваат преку солзите

Плачењето ја зголемува емпатијата

Олеснување на физичката болка

