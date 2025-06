0 SHARES Сподели Твитни

При контролата биле приведени осум странски државјанки на возраст од 23 до 43 години, поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување во државата спротивно на целта на нивниот влез.

Приведените се една државјанка на Република Србија, една од Казахстан и шест државјанки на Русија.

