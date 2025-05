0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Матица македонска

„Прличев и епската традиција“ е ново дело од акад. Витомир Митевски, потпретседател на Македонската академија на науките и уметностите, кое е значајно дополнување на секој македонски дом. Делото е резултат на долгогодишна посветеност на проучување на творештвото на значајниот македонски поет од XIX век. Оваа книга се промовира во рамките на „Книга во секој дом“, како дел од чествувањето на 195 години од раѓањето на Григор Прличев. Промоцијата и одбележувањето на овој јубилеј ќе се одржат утре, 12 мај (понеделник), во книжарницата на „Матица македонска“ на Булеварот на книгите „Св. Климент Охридски“, со почеток во 19 часот. Проф. д-р Ратко Дуев ќе биде промотор на ова значајно издание.

Објавената книга годинава претставува синтеза на многуаспектни, споредбени анализи на двете најзначајни дела на Прличев, „Сердарот“ и „Скендербеј“. Во својата работа, Митевски прецизно се инволвира во поетската лабораторија на творецот, обелоденувајќи двојно влијание: од една страна, добро познатиот ефект на Хомер, а од друга страна, незабележаното влијание на византиската епска традиција. Пристапот на Митевски овозможува подетален поглед врз генезата на овој поетски опус од XIX век во Македонија.

Манифестацијата „Книга во секој дом“ ќе трае до 15 мај и вклучува богата програма, со промоции на ексклузивни изданија и средби со автори. „Матица македонска“ обезбедува големи попусти, до 70 проценти, на повеќе од 300 наслови од странска и домашна продукција. Меѓу нив се најбараните и најчитаните книги, кои се достапни со значителни попусти, со цел да се поттикне присуството на македонскиот јазик во секој дом.

The post Отбележување на 195 години од раѓањето на Прличев со промоција на книга во „Матица македонска“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: