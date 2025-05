Отворање на македонскиот Културно-информативен центар во Белград

0 SHARES Сподели Твитни

Во Белград вечерва беше отворен Македонскиот културно-информативен центар со свечена церемонија, на која присуствуваа министрите за култура од Македонија и Србија, Зоран Љутков и Никола Селаковиќ. Директорот на македонскиот КИЦ, Васко Шутаров, македонскиот амбасадор во Србија, Никола Тупанчески, српскиот министер за култура Никола Селаковиќ и македонскиот министер за култура и туризам Зоран Љутков, заедно со потпретседателот на владата на Македонија, Иван Стоиљковиќ, се обратија на настанот. Програмата на отворањето, насловена „Ајде, слушај, слушај…“, беше збогатена со настапите на Зарина Првасевда и специјалниот гостин Васил Хаџиманов. Дополнително, во КИЦ-от беше поставена ретроспективна изложба на 25 уметници од Друштвото на ликовни уметници Македонци во Србија (ДЛУМС).

