Издавачката куќа „Бата прес“ неодамна ја отвори својата книжарница во Скопје. Нашите изданија сега се достапни за купување во деловниот центар „Алуминка“, кој се наоѓа на Булевар „Партизански одреди“ 70, во Карпош 3, блиску до Сити мол. Од „Бата прес“ истакнуваат дека во оваа книжарница можете да ги разгледате и купите исклучиво нивните книги. Други издавачи не се застапени.

