Отворање на нови хоризонти меѓу технологијата и уметноста

Танц Фест Скопје 2025 година воведува нова димензија во својата програма, каде за првпат ќе биде прикажана интерактивна поставка што ги обединува современиот танц и врвните дигитални технологии. На 3 мај, во 19 часот, Чифте амам во Скопје ќе биде домаќин на презентација што ги истакнува проектите кои вклучуваат VR, AI, 360° видеа и интерактивни инсталации. Овој настан ќе опфати разговори за напредните технички аспекти, креативниот пат и иднината на сценската уметност, како и разгледување на новите можности за поеколошки турнеи и поголемо влијание на продукциите врз пошироката публика.

LuminAI | Georgia Tech, Атланта, САД, е интерактивна инсталација создадена на Универзитетот Georgia Tech, која нуди уникатна можност за импровизирање на танц меѓу човекот и вештачката интелигенција. Оваа динамична и необична симбиоза помеѓу телото и алгоритмот ќе биде презентирана од д-р Милка Трајкова, научен истражувач на институтот Georgia Tech.

Stage360 | EN-KNAP, Љубљана, Словенија, претставува нов аспект на театарското искуство, каде публиката може да ја почувствува сценската магија како никогаш досега. Снимањето со 360° камера овозможува да се пренесе ново ниво на интеракција и удовлетворение — да се биде дел од изведбата како да сте физички присутни на сцената.

Ringside | HKD Рјека, Хрватска, е VR проект што им овозможува на присутните да ги доживеат настапите од најдобрата точка во салата, потопувајќи се во интимна и релаксирана атмосфера, која ги открива скриените потенцијали на уметноста.

Овој настан ќе ви понуди директен поглед во современите примени каде технологијата и уметноста се интегрираат на возбудливи начини, давајќи можност да запознаете уметници, инженери, продуценти и технолози кои со своите иновативни идеи го движат напредокот. Влезот е бесплатен. Уверени сме дека ова искуство ќе вдъхнови сите млади кои се заинтересирани за пресекот помеѓу технологијата и уметноста, и ќе отвори нови перспективи за користење на дигиталните технологии надвор од традиционалните граници, се наведува во изјавата на Танц Фест Скопје.

