0 SHARES Сподели Твитни

Зоран Љутков, кој е на чело на секторот за култура и туризам, ќе има обраќање во среда, 16 април 2025 година, во 10:30 часот. Настанот ќе се одржи во просториите на Јавна соба на улица „50. Дивизија“ број 22 во Скопје. Ќе го отвори настанот „Форум за културните рути на Советот на Европа како поттик за развој на културниот туризам“. На оваа средба ќе бидат изложени културните маршрути на Советот на Европа кои ја опфаќаат и нашата земја, вклучувајќи: „Патеката на Св. Кирил и Методиј“, „Винската маршрута – Итер Витис“ и „Патеката на римските императори и Дунавската винска патека“. Форумот е прилика за дијалог, размена на идеи и искуства меѓу експерти и учесници од различни области, што ќе придонесе за натамошниот развој на овој сегмент.

The post Отворање на Форумот за културните рути на Советот на Европа. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: