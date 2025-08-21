Отворена е истрага против лице осомничено за лажна закана со бомба на скопскиот аеродром

0 SHARES Сподели Твитни

Постапувајќи по поднесената кривична пријава од Министерството за внатрешни работи, Обвинителството на Република Македонија донесе наредба за спроведување истражна постапка против лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело „Тероризам“, соопшти Обвинителството, објави Телеграф Македонија.„На 16-ти овој месец, во раните утрински часови, осомничениот намерно упатил сериозна закана преку телефонската линија за итни случаи 192 за поставување бомба во авион на Меѓународниот аеродром во Скопско, на летот од Скопско до Анталија. Веднаш по приемот на заканата, Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализација ги активирал протоколите за антитерористичка инспекција и по неколкучасовна инспекција, утврдено е дека станува збор за лажна пријава.Осомничениот, со своите постапки, создал чувство на страв и несигурност кај патниците и другите присутни на аеродромот, а воедно, со активирање на антитерористичките протоколи за инспекција, го нарушил општиот воздушен сообраќај.Јавниот обвинител поднесе предлог до судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд во Скопјe за определување мерка притвор против осомничениот, образложувајќи ги околностите што го оправдуваат предлогот и укажувајќи дека во конкретниот случај целта на притворот не може да се постигне со друга мерка за обезбедување присуство на осомничениот“, се наведува во соопштението.

