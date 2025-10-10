Отворете ги прозорците точно во ова време: Експертите откриваат кога да го проветрите домот за да спречите влага и мувла

0 SHARES Сподели Твитни

Кога температурите паѓаат, повеќето луѓе инстинктивно ги затвораат сите прозорци за да ја задржат топлината внатре. Сепак, ова може да предизвика голем број проблеми – од кондензација на прозорците до појава на мувла на ѕидовите. Експертите предупредуваат дека клучот за здрав и топол дом е редовната, но правилна вентилација. Дури постои и одредено време кога треба да ги отворите прозорците за да спречите влага и непријатни мириси.

Влажноста и кондензацијата се најголемите сојузници на мувлата, а есенските и зимските месеци носат најризични услови. Кога воздухот во просторијата стагнира, пареата од готвењето, туширањето и греењето останува во просторот, создавајќи совршена почва за мувла. Иако може да изгледа нелогично да се отвораат прозорците на ладно, кратката, но редовна вентилација е клучна за одржување на здрава микроклима во домот.

Според препораките на Британскиот совет на Окружниот совет на Јужен Оксфордшир, прозорците треба да се отвораат двапати дневно, од пет до петнаесет минути, дури и кога е ладно надвор. Најдобро време за ова е наутро – по будењето, туширањето и подготовката – и попладне или навечер, по готвењето или кога куќата е загреана од греењето. Таквата кратка вентилација овозможува влагата да излезе, додека топлината останува во ѕидовите, така што температурата на просторијата не се губи значително.

Едноставни навики

За дополнително да се спречи појавата на влага, експертите советуваат неколку едноставни навики. Кога готвите, отворете прозорец или вклучете вентилатор, а капакот на тенџерето може да ја намали количината на пареа до 90 проценти.

По туширањето, не заборавајте да го отворите прозорецот во бањата и да ја затворите вратата за влагата да излезе надвор, а не во остатокот од станот. Исто така, избегнувајте сушење облека на радијатори и, доколку е можно, користете одвлажнувач – особено во постари или лошо изолирани простори.

Добрата вест е дека не мора да го „замрзнувате“ вашиот стан за да се ослободите од влагата. Само десет минути вентилација наутро и навечер е доволно за да се балансира нивото на влага во воздухот. На овој начин, спречувате кондензација и раст на мувла, ги заштитувате вашите ѕидови и мебел и, пред сè, здравјето на вашето семејство.

Пронајдете не на следниве мрежи: