Отекувањето на нозете не е безопасно: телото ви испраќа предупредување – ова е симптом на опасни болести

0 SHARES Сподели Твитни

Повременото отекување на стапалата и глуждовите е сосема нормално. Може да се случи по продолжено одење, стоење или за време на топло време, но експертите предупредуваат дека продолжениот оток може да укажува на посериозни здравствени проблеми.

Експертите од Универзитетот Харвард истакнуваат дека ако отокот продолжи, веројатно треба да посетите лекар, бидејќи отокот може да биде знак за посериозен проблем, како што се срцева слабост, длабока венска тромбоза, заболување на бубрезите или цироза на црниот дроб. Затоа е важно да се утврди причината за оток на стапалата и глуждовите.

Една потенцијално опасна причина е длабоката венска тромбоза (ДВТ), состојба во која се формира згрутчување на крвта во вена, обично во ногата, што може да спречи враќање на нормалната крв во срцето. Експертите предупредуваат дека отокот само на едната нога никогаш не треба да се игнорира, бидејќи згрутчувањето може да се откине и да патува до белите дробови, срцето или мозокот, предизвикувајќи белодробна емболија, срцев удар или мозочен удар. Згрутчувањето често се манифестира со пулсирачка болка, чувство на топлина и црвенило на кожата, како и отечени вени кои се чувствителни на допир.

Сериозни заболувања на срцето, црниот дроб и бубрезите

Срцевата слабост може да предизвика и насобирање на течност во нозете. Кога срцето не пумпа доволно ефикасно, крвта се собира во вените на нозете, предизвикувајќи оток во стапалата и долниот дел од нозете. Покрај отокот, лицата може да доживеат замор, отежнато дишење, вртоглавица, палпитации или промени во апетитот и тежината, а симптомите како што се ноќна кашлица, надуеност и конфузија може дополнително да укажуваат на проблем.

Болестите на црниот дроб и бубрезите исто така можат да бидат суптилни, но опасни причини за оток на нозете. Кај заболувањата на црниот дроб, намалените нивоа на албумин протеинот во крвта доведуваат до задржување на течности во телото, вклучувајќи ги рацете и лицето, а заболените често доживуваат постојан замор, губење на апетитот и промени во бојата на кожата и очите.

отечени нозе

Ниското ниво на албумин предизвикува течноста од крвта да се движи во ткивата, што доведува до оток не само во нозете и стапалата, туку и во други делови од телото, како што се рацете и лицето, објаснуваат експертите.

Отекувањето на стапалата може да биде симптом на заболување на бубрезите, бидејќи течноста може да се насобере во ткивата ако бубрезите не можат ефикасно да го отстранат вишокот течности од телото. Бубрежните заболувања го отежнуваат излачувањето на вишокот течности, што доведува до оток, замор, несоница, грчеви, гадење, еректилна дисфункција кај мажите, зголемено мокрење, а понекогаш и присуство на крв во урината.

Кога да побарате медицинска помош?

Експертите од Харвард нагласуваат кога е потребно да се консултирате со лекар.

Кажете му на вашиот лекар ако отокот е толку силен што остава вдлабнатина кога ќе се притисне со прст, ако се појави ненадејно, трае подолго од неколку дена, влијае само на едното стапало или е придружен со болка или промена на бојата на кожата. Не поставувајте дијагноза сами. „Понекогаш отокот на стапалата е првиот знак дека имате срцева, црн дроб или бубрежна инсуфициенција и вашиот лекар мора да ги земе предвид овие можности“, рекоа лекарите.

Секако, отокот на стапалата не мора секогаш да укажува на сериозна состојба, но клучно е да се испита, особено ако трае долго време или се појавува заедно со други симптоми, пишува Експрес .

The post Отекувањето на нозете не е безопасно: телото ви испраќа предупредување – ова е симптом на опасни болести appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: