Откако беше игнориран на изборите, Трамп проговори за новиот лидер на Иран и рече дека „не е задоволен“

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави за „Фокс њуз“ дека „не е задоволен“ од новиот врховен водач на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи.

Според иранските државни медиуми, Хамнеи беше именуван за нов лидер на Иран во текот на викендот, наследувајќи го својот татко Али Хамнеи, кој беше убиен на првиот ден од војната.

Водителот на „Фокс енд пријателите“, Брајан Килмид, изјави дека во неделата разговарал по телефон со претседателот, кој за подемот на Моџтаба Хамнеи рекол: „Не сум среќен“.

Минатата недела, Трамп го нарече Хамнеи „слаб“ и рече дека би било „неприфатливо“ тој да го води Иран. Трамп постојано повторуваше дека сака да биде вклучен во одобрувањето на новото иранско раководство.

„Синот на Хаменеи е слабак. Морам да бидам вклучен во назначувањето, како што беше случајот со Делсија Венецуела“, рече Трамп, осврнувајќи се на привремениот претседател на Венецуела кој ја презеде власта откако САД го заробија и уапсија Николас Мадуро.

Американскиот претседател рече дека најлошото можно сценарио во Иран би било земјата да добие лидер кој е уште полош од оној на власт пред интервенцијата на САД.

„Претпоставувам дека најлошото сценарио би било ако го направиме ова, а потоа некој што е исто толку лош како претходниот ја преземе власта, нели? Тоа би можело да се случи. Не сакаме тоа да се случи. Тоа веројатно би било најлошото“, рече тој.

Тој исто така рече дека улогата на новиот ирански лидер, барем засега, може да биде многу краткотрајна.

„Тој ќе мора да добие наше одобрение. Ако не добие наше одобрение, нема да трае долго“, изјави претседателот за ABC News во неделата, зборувајќи за следниот лидер на Иран пред да биде именуван Хамнеи.

Моџтаба Хамнеи, 57, со години дејствувал зад сцената додека неговиот татко бил на власт и има длабоки врски со Иранската револуционерна гарда.

