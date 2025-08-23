Откако го фати Гудељ со друга жена, Анастасија Ражнатовиќ рекла: „Бракот е само парче хартија“

0 SHARES Сподели Твитни

Анастасија Ражнатовиќ на социјалната мрежа Инстаграм сподели цитат за бракот кој првично ги загрижи нејзините следбеници.Откако видео снимката од трговскиот центар каде нејзиниот сопруг Немања Гудељ се држи за раце со атрактивна млада дама ја виде светлината на денот, Анастасија Ражнатовиќ се огласи. Анастасија Ражнатовиќ го сподели цитатот „Бракот е само хартија“ на својот Инстаграм, а нејзините следбеници на почетокот помислија дека се разведува. Сепак, втората слика од серијата покажува дека нема причина за грижа и дека тој има целосна доверба во Немањ. – Еден ден Бог ќе те благослови со личност која ќе ти даде сè што си барал кај другите луѓе и тоа ќе биде прекрасно – беше напишано подолу.Анастасија Ражнатовиќ и Немања Гудељ разменија брачни завети во 2023 година. Црковната церемонија се одржа во манастирот Раџиновац, а граѓанската венчавка се одржа една година подоцна во семејниот дом на Ражнатовиќ .Брачните партнери го изградија своето семејно гнездо во Севиља во прекрасна вила вредна шест милиони евра, која неодамна ја реновираа. Сепак, се шпекулира дека Анастасија и Немања би можеле да се преселат во Холандија, бидејќи фудбалерот наводно добил подобра бизнис понуда.

Пронајдете не на следниве мрежи: