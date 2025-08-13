Откако Доналд Трамп стана претседател, познатата водителка ја напушти Америка: Сега храни кокошки и овци, еве каде е денес и како живее

0 SHARES Сподели Твитни

Ви откриваме каков е животот на познатата водителка откако емисијата беше укината и таа избега од Америка поради Доналд Трамп.

Елен Деџенерес ги шокираше своите обожаватели кога се збогуваше со Соединетите Американски Држави, одлучувајќи се за Обединетото Кралство по претседателските избори во 2024 година.

67-годишната комичарка и водителка сега изгледа многу посреќна во својот живот на село, каде што се пресели со сопругата Порша де Роси.

Кон крајот на минатиот месец, Деџенерес ја изненади публиката во театар во Челтнам, Англија, со непланирана сесија со прашања и одговори, според „Ју-Ес Викли“, а објавено од „Дејли Меил“.

Идиличниот живот на Елен Деџенерес

Елен зборуваше за својот нов дом во Котсволдс, претежно рурална област во југозападна Англија, каде што таа и де Роси првично ја купија куќата, Фарм Најтсбриџ, во 2024 година за околу 20 милиони долари.

Двојката подоцна ја стави на пазарот за 30 милиони долари и се пресели во блиска куќа, која ја купија за 26 милиони долари.

„Апсолутно е прекрасно“, рече Деџенерес за Велика Британија, додавајќи: „Сè е подобро овде. Сè што гледате е шармантно и тоа е поедноставен начин на живот“.

Откако се преселила, Деџенерес наводно се заљубила во руралната природа на Котсволдс и редовно се документира себеси на Инстаграм додека вози косачка за трева и ги храни кокошките и овците.

„За неа ова е поинаков начин на живот“, изјавил извор за Us Weekly. Тие додале дека поранешната водителка на ток-шоу се чувствува „смирено“ и опуштено во својот нов дом.

Неименуваниот извор додал дека луѓето „никогаш не ја виделе посреќна“.

Но, Деџенерес,неодамна предизвика гласини дека таа и де Роси би можеле да се вратат во САД, исто така рече дека е многу заинтересирана да се врати на сцената.

Контроверзии околу нејзиното згаснато шоуДеџенерес се збогува со САД две години по завршувањето на нејзиното истоимено ток-шоу, и четири години откако истрагата за обвинувањата за вознемирување и недолично однесување во шоуто заврши со отпуштање на тројца виши продуценти.

Елен, која со години беше прогонувана од анонимни обвинувања за вознемирување зад сцената од други вработени пред обвинувањата да експлодираат во јавноста, подоцна јавно се извини пред камера кога нејзиното шоу се врати по истрагата во септември 2020 година. Но, иако шоуто продолжи уште неколку години, неименуван извор тврдеше дека Деџенерес се чувствувала како да е „истуркана“ од Холивуд поради контроверзноста.

„Истрагата за нејзиното шоу беше огромен удар“, рекоа тие, додека друг извор тврдеше дека „Елен се чувствува навистина лошо за тоа како светот ѝ го сврте грбот“.

Ниту Елен ниту Порша моментално не работат. Порша одамна се пензионираше од глумата, а Елен нема други обврски од нејзиното шоу. Тие целосно се посветија на животот на село.

Според изворите, Елен и Порша имаат навика да ручаат во недела во паб.

Иако Деџенерес и де Роси се прилагодиле на својот нов живот во Велика Британија, тие доживеале неколку културни шокови кога пристигнале.

„Работите не се толку „луксузни“ како што беа за нив две во Јужна Калифорнија“, забележал инсајдер, додавајќи дека сега мора да прават работи што некогаш ги правеле домаќинките, вклучително и ставање канти за ѓубре на крајот од нивниот долг пат.

За време на сесијата со прашања и одговори, Деџенерес призна дека „зимата е тешка“, но и ужива во неа, истакнувајќи дека времето во Калифорнија е секогаш благо.

Тие имаа проблеми и со своите автомобили, бидејќи беа големи, а патот што го користеа за да го преминат мостот беше премногу тесен за големи теренци.

Ова ги принуди да одат „по подолг пат до селото или само да пешачат до градот“, според извор.

Како што можете да видите на социјалните медиуми, тие се навикнале на животот на село и уживаат во секој аспект од него.

