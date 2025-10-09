Откако Маск ги повика луѓето да ги откажат своите претплати, Нетфликс изгуби 25 милијарди долари за неколку дена

0 SHARES Сподели Твитни

Стриминг гигантот Нетфликс изгуби 25 милијарди долари откако Илон Маск јавно ги повика корисниците да ги откажат своите претплати поради детската серија „Dead End: Paranormal Park“ и нејзиниот трансроден лик.Во претходните денови, милијардерот сподели повеќе од 20 повици за откажување на Netflix, како и пораки во кои се напаѓа компанијата. Тој рече дека ја откажал претплатата на Netflix и на мрежата X повикува сите да го сторат истото.„Откажете го Netflix за здравјето на вашите деца“, напиша Маск на 1 октомври, цитирајќи го мемот на друг корисник кој ја прикажува „разбудената агенда на трансродовите лица“ на Netflix како тројански коњ што влегува во тврдина означена како „вашите деца“.Кампањата на Маск против Нетфликс започна минатиот вторник. Тој првично објави: „Ова е погрешно“, цитирајќи изјава од десничарскиот активист на TikTok профилот Libs за клип од серијата на Нетфликс „Dead End: Paranormal Park“ во која протагонистот тврди дека е трансродов.„„Ќорсокак: Паранормален парк“, серија на Netflix, промовира трансродова содржина кај децата. Оваа серија е наменета за седумгодишни деца“, се наведува во објавата, осврнувајќи се на рејтингот TV-Y7 на Netflix, што значи дека серијата е погодна за гледачи на возраст од 7 години и нагоре.Нетфликс ја откажа серијата „Dead End: Paranormal Park“ по две сезони и моментално не ја промовира.Оттогаш, Маск повторно објави коментари во кои ги критикува трансродовите теми во други детски емисии на Нетфликс, вклучувајќи ги „CoComelon“ и „The Baby-Sitters Club“. Тој, исто така, ги поддржа тврдењата за наводната пристрасност на Нетфликс во вработувањето против белците и ги критикуваше донациите на директорите на компанијата за Демократската партија.Оттогаш, социјалните медиуми се преплавени со снимки од екранот на корисници кои ја откажале својата претплата на Netflix.Самиот Елон Маск има трансродово дете, ќерка, Вивијан Вилсон, која го промени своето име и пол во 2022 година. Во интервју во јули минатата година, Маск рече дека го изгубил својот син и дека бил „убиен од разбудениот вирус“.

