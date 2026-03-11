Откако ослабе 15 килограми, Серена Вилијамс облече мала розова тоалета, а фановите се воодушевени од трансформацијата (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарната тенисерка Серена Вилијамс објави фотографија на која позира на балкон со поглед на море, облечена во розов свилен фустан.

Фотографијата брзо го привлече вниманието на нејзините следбеници, кои во коментарите напишаа дека личи на Барби.

Елегантно издание со поглед на морето

Во фустан со тенки прерамки, кој ја истакнуваше нејзината затегната фигура, Серена позираше наспроти морската панорама.

Таа ја остави брановидната руса коса слободно да паѓа, додека изгледот го комплетираше со шминка во розова нијанса – кармин, сенка за очи и руменило што се истакнуваа на нејзиниот тен.

Таа покрај фотографијата напиша:

„Мајка, основач, претприемач, готвачка за своите деца, сопруга и многу повеќе…“

Објавата набрзо доби голем број коментари.

„Апсолутно прекрасна“, „Прекрасна“, „Барби“, „Толку убава жена“, „Колку добро изгледаш со таа фризура“, „Ти си икона во сите области“, се само дел од комплиментите што ѝ ги упатија обожавателите.

Отворено за губење на тежината

Во последно време, Серена Вилијамс сè повеќе привлекува внимание со својата физичка трансформација.

Претходно, таа откри дека ослабела околу 15 килограми со помош на лек за слабеење , за што отворено зборуваше во интервју за списанието „People“.

„Никогаш не можев да ја достигнам потребната тежина , без разлика што правев и колку тренирав. Беше лудо бидејќи никогаш во животот не сум била во ситуација каде што би можела да работам толку напорно, да се хранам толку здраво, а никогаш да не можам да ја постигнам целта“, рекла таа.

