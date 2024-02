Откако отидоа на отворен полигон да тренираат, Украинците силно ги погодија Русите со ХИМАРС – теренот беше исполнет со 65 убиени војници

0 SHARES Сподели Твитни

Поле за обука во регионот Доњецк во источна Украина, што го користи 39-та гардиска моторизирана бригада на руските копнени сили, наводно вчера бил погоден со неколку проектили истрелани од украинскиот М142 ХИМАРС, што резултирало со повеќе од 65 мртви и десетици повредени.Веста се прошири на социјалните мрежи, а меѓу другите ја објави OSINTdefender, канал на Х кој се занимава со собирање информации од отворени извори,Руските социјални мрежи и каналите Телеграм беа огорчени што командантите добија наредба на војниците да тренираат во толку изложена област во близина на линијата на фронтот.Видеата што кружат на Х покажуваат многу тела на мажи во воени униформи на калливата земја.Од другата страна се слуша како некој ги пцуе претпоставените дека им наредил да тренираат на ова отворено поле кое беше лесна мета за Украинците кои ги погодија со американски ХИМАРС. A Training Ground in the Donetsk Region of Eastern Ukraine which was being used by the 39th Separate Guards Motorized Rifle Brigade of the Russian Ground Forces was Struck earlier today by several Rockets launched by Ukrainian M142 HIMARS, resulting in upwards of 65 Deaths and… pic.twitter.com/wdh6WDJ7hc— OSINTdefender (@sentdefender) February 21, 2024

