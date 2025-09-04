Откако ќе наполните 40 години, треба почесто да ги јадете овие 4 намирници

0 SHARES Сподели Твитни

Влегувањето во четириесеттите години честопати носи мешавина од емоции – од прифаќање на нови брчки и седа коса до посериозно разгледување на вашето здравје. Болестите поврзани со возраста, како што се ракот, срцевите заболувања и деменцијата, сега стануваат пореална грижа од кога било досега.Иако не постои магична храна што може да го врати времето назад, експертите велат дека усвојувањето здрави навики во исхраната во 40-тите години може да помогне во намалувањето на ризикот од хронични заболувања и да обезбеди подобар квалитет на живот во 50-тите, 60-тите и понатаму. Значи, според експертите за исхрана, еве некои намирници што треба да ги јадеме почесто откако ќе наполниме 40 години.Јаткасти плодовиЈаткастите плодови не се само практична ужина, туку се поврзани и со бројни здравствени придобивки. Редовното консумирање јаткасти плодови го намалува ризикот од дијабетес тип 2, срцеви заболувања и одредени видови на рак. Една студија покажа дека жените кои јаделе три порции јаткасти плодови неделно во средните години од животот имале поголема веројатност да стареат здраво. Оревите, особено, се издвојуваат како најповрзани со позитивни исходи, според EatingWell.Темнолистен зеленчук„Фокусирањето на темнолистен зеленчук е едноставен, но моќен начин да инвестирате во вашето долгорочно здравје“, вели нутриционистката и диететичарка Сара Неш. Зеленчукот како спанаќот, кељот и блитвата се клучни по 40-тата година за одржување на когнитивната функција, здравјето на срцето и цврстината на коските.Неш додава дека тие содржат хранливи материи како што се фолат, кој е важен за функцијата на мозокот, и антиоксиданси кои го поддржуваат здравјето на срцето и можат да го забават когнитивниот пад. Благодарение на високата содржина на витамин К, лиснатиот зеленчук дополнително придонесува за здравјето на коските.БобинкиБобинките се богати со антиоксиданси кои помагаат во борбата против оксидативниот стрес и воспалението поврзано со стареењето. Редовното консумирање бобинки е поврзано со подобра заштита на мозокот од негативните ефекти на стареењето и воспалението. Затоа, се препорачува да имате залиха од свежи или замрзнати бобинки за да ги одржите овие заштитни ефекти во текот на целата година.Масна рибаМасните риби како лососот, пастрмката и скушата обезбедуваат протеини кои помагаат во зачувувањето на мускулната маса, што е клучно бидејќи таа природно се намалува со возраста. Една студија покажа дека луѓето над 50 години кои јаделе риба двапати неделно во текот на десет недели имале помалку губење на мускулна маса од оние кои не јаделе.Дополнително, рибата е богата со омега-3 масни киселини, „кои го поддржуваат здравјето на срцето и мозокот и помагаат во намалувањето на воспалението“, вели нутриционистката и диететичарка Кери Габриел. Таа додава дека омега-3 масните киселини се корисни и за жените во 40-тите години бидејќи помагаат во балансирањето на хормоните и ублажување на симптомите на перименопауза и менопауза.

Пронајдете не на следниве мрежи: