Откривање на новиот Македонски културен центар во Белград

Министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, утре (петок, 16 мај 2025 година) во 19:00 часот ќе одржи говор на свеченото отворање на македонскиот Културно-информативен центар во Белград, Србија. Програмата, под името „Ајде, слушај, слушај…“, вклучува изведби на македонски чалгиски и етно-музички композиции во современи аранжмани. Во делот посветен на ликовната уметност ќе бидат изложени дела на 25 уметници од Друштвото на ликовни уметници Македонци во Србија (ДЛУМС).

