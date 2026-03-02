Откриена мистерија: Еве каде стјуардесите исчезнуваат на средина од летот

0 SHARES Сподели Твитни

Стјуардесите се една од првите асоцијации со летање со авион. На некој начин, тие се симбол на воздушниот сообраќај, а нивните униформи и специфичниот начин на кој мора да работат за време на летот се донекаде енигма за луѓето. Истото важи и за тоа каде стјуардесите одат на паузите за време на летот. Една таква мистерија неодамна беше разјаснета.

Една од стјуардесите што летаа со Боингот 787 Дримлајнер јавно покажа „каде исчезнува“ за време на долгите летови, за време на работните паузи.

Таа го откри целиот простор во авионот, до кој се стигнува по тесни скали, а кој потоа изгледа исклучително простран, иако сè е „збиено“ на само неколку квадратни метри.

Ever wondered where flight attendants disappear mid-flight? Now you know pic.twitter.com/PcbODdlMa5— Interesting AF (@interesting_aIl) October 22, 2025

Во оваа „кабина“ која е наменета за остатокот од екипажот во кабината има шест кревети , а како што изјави таа, има и основни додатоци кои го прават одморот попријатен: ламба за читање, електричен штекер, перница, ќебе и дополнителен простор за складирање на лични работи, како и огледало.

