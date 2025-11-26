Откриена најголемата тајна на сериските убијци: Научниците анализирале карактеристики на 45 чудовишта, заклучоците биле шокантни

0 SHARES Сподели Твитни

Сериските убијци фасцинираат и ужаснуваат со векови. Од речиси митскиот Џек Мевосек, до неостварливиот Зодијак, Ед Геин, Тед Банди и Михаил Попков, приказните за овие чудовишта никогаш не престануваат да привлекуваат внимание. И секогаш се поставува едно прашање – зошто тие одлучуваат да остават свој белег на планетата со убивање и колење.

Истражувачите на Универзитетот во Бамберг проследија темна и комплексна форма на нарцизам кај сексуално мотивираните сериски убијци. Они изјави дека многу машки престапници комбинираат кревка чувствителност со желба за восхит и доминација, а заклучиле за ова врз основа на нивните признанија и интервјуа, а не врз основа на психијатриски етикети, пишува MedicalXpress.

Како што е дефинирано од Симпозиумот за сериски убијци на Федералното биро за истраги (ФБИ) , сериското убиство е незаконско убивање на две или повеќе жртви во одделни инциденти.

Видови сериски убијци по мотив

Со децении, полициските и форензичките тимови ги групираа сериските убијци во категории врз основа на мотивот:

Визионерите се убијци кои предизвикуваат психози и халуцинации,

мисионерите се оние кои веруваат дека, од некоја причина, мора да елиминираат посебна група луѓе,

Убијците кои бараат возбуда уживаат во самиот чин на самоубиство,

Убијците кои сакаат моќ и контрола сакаат да воспостават целосна доминација над своите жртви, честопати преку сексуална злоупотреба,

хедонисти , чии злосторства се вртат околу похота и сексуални нагони, честопати парафилија.

Поранешните криминолози ги групирале убијците од моќ и контрола, убијците од возбуда и убијците од страст во сексуално мотивирани сериски убијци врз основа на сексуални мотиви и модели на садистичко однесување што вклучувале агресија и доминација. Во оваа подгрупа, криминалците често покажуваат специфичен избор на жртва, манипулација и постмортално однесување што го зајакнува чувството на моќ и супериорност.

– Иако ваквите типологии се влијателни во детективските и форензичките контексти, неодамнешните случувања во класификацијата нагласија димензионален, а не категоричен пристап кон психопатологијата. Ова поместување препознава дека многу особини поврзани со насилниот криминал, како што се нарцизмот, психопатијата или садизмот, честопати се преклопуваат и не се вклопуваат уредно во мотивациските категории. Затоа, типолошката рамка има свои ограничувања, но е прагматична алатка во профилирањето на убијците и истражувањето на злосторствата – според студијата „Нарцисоидни особини кај сексуално ориентирани сериски убијци“, објавена во Journal of Police and Criminal Psychology.

Поранешните истражувања ги поврзаа нарцизмот, психопатијата и садизмот со моделите на однесување и сугерираа дека овие особини често се преклопуваат, па затоа не е секогаш можно јасно да се одделат типовите убијци.

Нарцизмот во овој контекст е опишан во два главни вида. Грандиозниот нарцизам вклучува доминација, чувство на повластеност, зголемена самодоверба и асертивен меѓучовечки стил. Ранливиот нарцизам вклучува преосетливост, несигурност, социјално повлекување и самозаштитно повлекување од перципираната критика.

Поранешните истражувања за сексуално мотивирани сериски убијци главно се фокусираа на грандиозни карактеристики, додека набљудувањата поврзани со осаменоста, анксиозноста, изолацијата и траумата честопати се појавуваа во наративна форма без систематска анализа како ранлив нарцизам.

Анализа на мешана содржина

Во нова студија, истражувачите од Универзитетот во Бамберг спроведоа мешани методи за анализа на содржината за да истражат како грандиозниот и ранливиот нарцизам се појавуваат и коегзистираат кај сексуално мотивираните машки сериски убијци.

Истражувачите започнаа со базата на податоци за сериски убијци „Радфорд/ФГЦУ“, која содржи податоци за повеќе од 1.043 лица. Од таа група, 345 сексуално мотивирани сериски убијци ги исполнуваа основните критериуми: тоа беа мажи кои дејствуваа сами, чии убиства беа првенствено сексуални по природа, кои дејствуваа помеѓу 1960 и 2021 година, беа прогласени за способни да се соочат со судење и беа осудени. За 45 мажи беа обезбедени целосни признанија или сослушувања.

Тие 45 сторители го сочинуваа конечниот примерок. Околу 71 процент од нив беа белци, 20 проценти црнци и околу 9 проценти Латиноамериканци. Една третина доаѓаше од Калифорнија, додека останатите беа групирани во Охајо, Индијана, Мисури, Тексас, а имаше и криминалци кои дејствуваа во неколку држави. Возраста се движеше од 15 до 48 години, со просек од околу 30. Секој сторител убиваше помеѓу 2 и 22 жртви, со просек од околу 8.

Наместо да прашаат дали убиецот „има“ нарцисоидно растројство на личноста, тие прашале кои аспекти на нарцизмот се појавуваат, во какви комбинации и колку често. Тимот користел два современи модели на нарцисоидни особини.

Првиот, познат како Концепт на нарцисоидно восхитување и ривалство , го дели грандиозниот нарцизам на две социјални стратегии. „Восхит“ опфаќа самопромоција, шарм и нагон да се биде виден од другите како супериорен и единствен. „Ривалство“ опфаќа антагонистичка конкуренција, отворено обезвреднување на другите и агресивни реакции кога некое лице се чувствува загрозено.

Друг модел, Концептот на ранлива изолација и непријателство , прави нешто слично на ранливиот нарцизам. „Изолацијата“ вклучува социјално повлекување, криење, сомнеж во себе и преокупација со потенцијална критика. „Непријателството“ вклучува завист, сомнеж, проекција на сопственото непријателство врз другите и палави или прикриено агресивни реакции.

Истражувачите прочитале полициски признанија, испрашувања, интервјуа од ФБИ, транскрипти од судења и други документи во кои зборовите на убиецот биле изнесени дословно. Вниманието било насочено кон две области од наративот: објаснувања за првите две убиства и описи на детството и растењето. Имињата, локациите и клучните датуми се отстранети за анонимизација, но формулацијата останува недопрена.

Користејќи структуриран прирачник за кодирање, аналитичарите ги обележаа фразите во кои се појавуваше кој било од четирите аспекти. Мораше да биде присутна барем една дефинирачка карактеристика за еден сегмент да добие специфичен код. На пример, изјава проткаена со параноидно сомневање или чувство на неиспровоциран напад би спаѓала под ранливо непријателство, додека фалењето дека си ја завршил работата подобро од полицијата или психијатарот би одговарало на грандиозно соперништво или восхит.

Втор кодер работеше независно на подмножество од материјалот, а шемата за кодирање беше усовршена сè додека не се постигне високо ниво на согласност. Следеше целосно прекодирање со финализирани категории.

Што открија зборовите на убијците?

Нарцистичка содржина се појавила во изјавите на мнозинството од 45 мажи. Ранлив нарцизам бил откриен во 89 проценти од случаите, малку почесто од грандиозниот нарцизам со 87 проценти.

Ранливата непријателство се појави како најчеста единечна особина. Фрази што се конзистентни со завист, сомничавост, проекција или злоба се појавија кај 84% од сторителите и во 38% од сите кодирани сегменти. Ранливата изолација се појави кај 58% од сторителите и 13% од сегментите, што ја прави најмалку честа од четирите аспекти.

Паралелно се појавија и грандиозни карактеристики. Грандиозно восхитување се појави кај 76% од сторителите и 26% од сегментите, што одразува повторени напори за самопромоција и тврдења за уникатност или посебна компетентност. Грандиозно соперништво се појави кај 71% од сторителите и 24% од сегментите, регистрирајќи отворено обезвреднување на другите и отворена иритација или агресија кога перцепираниот статус беше доведен во прашање.

Статистичкото тестирање потврди дека четирите особини не се појавувале во еднакви стапки. Ранливото непријателство се јавувало многу почесто од очекуваното при рамномерна распределба, додека ранливата изолација се јавувала многу поретко. Грандиозното восхитување и соперништвото биле поблиску до очекуваната средна вредност, со мали отстапувања.

Моделите на поединци можат да бидат уште позначајни за профилирање од суровите фреквенции. Грандиозното восхитување и грандиозното соперништво честопати одеа заедно. Повеќето сторители кои бараа восхит, исто така, покажуваа сопернички антагонизам, а повеќето од оние кои покажуваа соперништво, исто така, се занимаваа со самовозвишување.

Ранливите особини исто така се групираа. Престапниците кои покажувале ранлива изолација речиси секогаш покажувале и ранлива непријателство, а повеќето од оние со непријателство покажувале и изолација. Со други зборови, мажите кои биле социјално повлечени и се сомневале во себе, исто така, честопати опишувале дека се чувствувале неправедно нападнати, завистени или прогонувани.

Вкрстените врски помеѓу грандиозните и ранливите аспекти ја создадоа најсложената слика. Многу престапници кои копнееја по восхит, исто така, покажаа ранлива непријателство, а многумина со грандиозни соперништва, исто така, покажаа или изолација или непријателство.

Една поголема подгрупа го комбинираше ривалството со непријателство, што укажува на профили во кои надворешната конкурентност и обезвреднувањето на другите почиваат на темел на одбранбено непријателство и сомничавост.

Анализата на ниво на сегмент ја поткрепи таа слика. Карактеристиките поврзани со одбранбениот антагонизам (восхит, ривалство и непријателство) имаа тенденција да се појавуваат во истите делови од изјавите или блиску една до друга. Ранливата изолација се појавуваше почесто на растојание од тие кодови, зајакнувајќи ја идејата дека социјалното повлекување и самозаштитното повлекување се наоѓаат во внатрешен психолошки простор.

Што покажува истражувањето, а што не

Авторите тврдат дека сексуално мотивираните сериски убијци во овој примерок генерално не се вклопуваат во едноставната етикета „грандиозни“ или „ранливи“. Многумина се менуваат помеѓу самобендисаност и кршливост, помеѓу фалење за супериорност и наративи потопени во незадоволство, недоверба и перцепирано прогонство.

Ваквите модели можат да помогнат во подобрувањето на профилирањето на криминалците преку привлекување внимание кон комбинации од особини, а не кон поединечни карактеристики, поставувајќи ја основата за проучување на пресекот на нарцизмот со психопатијата, импулсивноста и други особини.

Мажите кои се опишуваат себеси како уникатно вешти или попаметни од властите, додека раскажуваат долги истории на социјално повлекување, понижување и огорченост, може да се вклопат во шема на ризик поблиска до сторителите во оваа студија отколку мажите кои покажуваат само една страна од тој профил.

Авторите, исто така, упатуваат на претпазливост. Благите или умерените нарцисоидни особини се појавуваат кај општата популација и сами по себе не го предвидуваат насилството. Многу луѓе кои се чувствителни на критики или љубовно восхитување никогаш не извршуваат кривични дела. Секоја употреба на модели на особини во истрагите би требало да се гледа заедно со други информации за однесувањето, историските и контекстуалните информации, а не како самостоен тест.

НАЈСМРТОНОСНИ СЕРИСКИ УБИЈЦИ

1. Луис Гаравито, Колумбија

Прекар: Ѕверот или Будалата

Број на жртви: 138-221

Судбина: Починал на 12 октомври 2023 година.

2. Педро Лопез, Колумбија

Прекар: Чудовиште од Андите

Број на жртви: 110

Судбина: Исчезнал во 1999 година.

3. Михаил Попков, Русија

Прекар: Сибирски врколак или Ангарски манијак

Број на жртви: 78

Судбина: Во затвор.

