0 SHARES Сподели Твитни

Објавена е причината за смртта на легендарната пејачка Есма Реџепова, која ја нарекуваа кралица на ромската музика, девет години по нејзината смрт. Нејзината поранешна менаџерка Весна Ѓеорѓиески откри и кои биле последните зборови што ѝ ги упатила.

„Есма со години беше дијабетичарка, но морам да бидам искрена, не ѝ беше грижа за своето здравје. Најтешката задача беше да ја убедам да оди на лекар. За време на турнејата во Швајцарија, таа се разболе и кога се вративме дома, таа отиде на лекар истиот ден. Се покажа дека бубрезите ѝ се оштетени поради дијабетес и се појавија фатални компликации“, изјави Весна Ѓеорѓиески за Мондо.

Таа понатаму изјави дека последниот пат кога разговарале бил преку видео повик и дека не ѝ било дозволено да ја посети бидејќи имала настинка.

„Кога ја повикав, беше време за ручек. Ручаше и разговаравме. Ја прашав за нејзиното здравје, се интересираше како оди распоредот на настапи за 2017 година. Ѝ реков да се грижи за своето здравје, ќе бидеме добро и сè оди како што се очекува. Никогаш нема да ги заборавам нејзините последни зборови: „Оваа болест ќе помине, но мора да работиме, мора да живееме од нешто“, рече таа.

Таа рече дека Есма Реџепова се разболела за еден или два дена, по што била во индуцирана кома од која, за жал, не се разбудила. Есма Реџепова починала во декември 2016 година.

The post ,Откриена причината за смртта на Есма Реџепова” – Менаџерот открива: Никогаш нема да ги заборавам последните зборови што ми ги кажа appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: