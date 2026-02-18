Откриена причината за смртта на ќерката на Томи Ли Џонс, шест недели откако беше пронајдена мртва во хотел

0 SHARES Сподели Твитни

Причината за смртта на Викторија Џонс беше објавена во вторник, шест недели откако беше пронајдена мртва во хотелска соба во Сан Франциско.

Ќерката на актерот Томи Ли Џонс почина од „токсични ефекти на кокаин“, потврди канцеларијата на главниот медицински испитувач за Фокс њуз. Начинот на нејзината смрт беше оценет како „несреќа“.

Викторија беше пронајдена мртва во хотелот „Фермонт“ во Сан Франциско на 1 јануари. Аудио-записот од повикот на 911 укажува дека можеби се предозирала со дрога.

Противпожарната служба на Сан Франциско потврди дека единиците одговориле на повик што пристигнал од хотелот околу 2:52 часот наутро на 1 јануари во врска со медицинска итна состојба.

Повикот за инцидентот бил класифициран како „предозирање со код 3, промена на бојата“, според аудио-снимка од одделот за итни случаи добиена од списанието People.

Актерот Томи Ли Џонс и неговото семејство претходно проговорија за смртта на Викторија.

„Ги цениме сите љубезни зборови, мисли и молитви. Ве молиме почитувајте ја нашата приватност во ова тешко време. Ви благодариме“, напишаа тие.

За потсетување, Викторија беше ќерка на Томи Ли Џонс и неговата поранешна сопруга Кимберли Клафли.

Таа имала неколку помали актерски улоги, вклучувајќи ги појавувањата во „Мажи во црно“ од 2002 година и „Трите погреби на Мелкијадес Естрада“ од 2005 година, а се појавила и во епизода од „Еден рид на дрвјата“. Според нејзиниот профил на IMDb, нејзината последна филмска улога била во филмот „Коњаникот“ од 2014 година, во режија на нејзиниот татко.

