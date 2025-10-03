Откриена тајна мисија: Руска подморница принудена да излезе на површина во близина на Гибралтар, секое движење се следи

0 SHARES Сподели Твитни

Сериозни технички проблеми поврзани со истекување на гориво во трупот ја принудија руската подморница „Новоросијск“ да исплива на површина во Средоземното Море, недалеку од брегот на Гибралтар. Инцидентот, кој првпат беше пријавен од телеграмскиот канал VČK-OGPU кон крајот на септември, сега е доставен до вниманието на станицата France 24. Подморницата со тоа ненамерно ја откри својата позиција, а нејзината моментална судбина останува непозната.„Подморницата на Црноморската флота, Новоросијск, која моментално е на борбена мисија во Медитеранот, има сериозни технички проблеми. Поради оштетување на системот за гориво, горивото протекува директно во товарниот простор. На бродот нема резервни делови ниту квалификувани експерти, а екипажот не е во можност да го поправи дефектот“, објави телеграмскиот канал ВЧК-ОГПУ на 27 септември.„Поради сериозен дефект, се појавија дополнителни проблеми. Горивото акумулирано во товарниот простор може да предизвика експлозија. Нашиот извор верува дека екипажот нема друг избор освен да почне директно да го пумпа просторот во морето“, додаде порталот.

@Capt_Navy

Russian Submarine

RFS NOVOROSSIYSK B-261 🇷🇺

Strait of Gibraltar westbound Sep 26 2025 pic.twitter.com/rMMDvH6Mta — Peter Ferrary (@PeterFerrary) September 27, 2025



Овие тврдења се совпаднаа со објавите на други корисници на социјалните мрежи, кои истиот ден објавија дека фотографирале руска подморница кај Гибралтар.Оттогаш, судбината на руската подморница останува непозната.„Руската морнарица досега официјално не го потврди инцидентот, но апликациите за следење со отворен код и очевидците забележаа зголемени напори од страна на разни воени сили за следење на движењата на подморницата. Од моментот кога беше принудена да излезе на површина, таа се движеше на запад, кон Атлантикот“, објави британскиот „Дејли мирор“.Исто така, не е јасно што точно правела руската подморница покрај брегот на Гибралтар. Според воениот експерт Александар Вотраверс, кој бил интервјуиран од „Франс 24“ за инцидентот, споменувањето на „борбена мисија“ не мора да значи подготовка за напад.„Најчесто, ваквите мисии се поврзани со собирање разузнавачки податоци или дискретен трансфер на персонал и опрема“, рече Вотраверс.

🚨 Hunt for #RedOctober has officially kicked off: #NATO along w/h U.S. Navy started this morning the search for ⚓🇷🇺 #RusNavy submarine Novorossiysk, West off Portugal. pic.twitter.com/ov9iqSXMS8— Military Observer (@MilitaryObs2222) October 1, 2025

Инцидентот веќе потсетува на заплетот од култниот филм „Лов на црвениот октомври“. Потрагата по руската подморница „Новоросијск“ достигна меѓународни размери – според достапните информации, силите на НАТО заедно со американската морнарица започнаа координирана операција за пребарување западно од Португалија.Тој додаде дека „Новоросијск“ е подморница од класата „Кило“, долга 74 метри, со дизел мотор, и дека не е најсовремена технологија, туку модел наменет за масовно производство. „Русија, исто така, извезе голем број вакви подморници бидејќи тие не содржат класифицирани технологии“, нагласи експертот.Особено, Новоросијск спаѓа во поновите подморници – беше пуштена во употреба во август 2014 година. Опремена е со торпеда и може да носи крстосувачки ракети „Калибр“ или морски мини.Во последните години, руската црноморска флота претрпе големи загуби поради инвазијата на Украина, а нејзината позиција во Средоземното Море значително ослабе по падот на режимот на Башар ал-Асад во Сирија минатата година, клучен руски сојузник.



