Откриени големите планови на Трамп во Саудиска Арабија: Нови грандиозни проекти и милиони долари на негово име

Американскиот „Њујорк тајмс“ откри дека „Организацијата Трамп“ е во преговори за изградба на недвижнини со брендот Трамп со една од најголемите државни организации за развој на недвижнини во Саудиска Арабија.

Разговорите се најновиот пример за тоа како г-дин Трамп ги комбинира управувањето и семејниот бизнис, особено во Персискиот Залив.

Откако се врати на функцијата, семејството и бизнисите на претседателот најавија нови потфати вредни милијарда долари во странство, заработија стотици милиони од криптовалути и продаваа билети за приватни вечери што ги организираше Трамп.

Следната недела, Трамп ќе го угости саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман во Белата куќа.

„Принцот надгледува проект вреден 63 милијарди долари за трансформирање на историскиот саудиски град Дирија во луксузна дестинација со хотели, продавници и канцелариски простор. Компанијата на Трамп има традиција да го позајмува своето име на проекти со мешана намена кои рекламираат „култен луксуз“, пишува весникот.

Извршниот директор на проектот „Дирија“, Џери Инзерило, рече дека сè уште ништо не е објавено, но дека тоа ќе биде наскоро.

„Само е прашање на време кога договорот ќе биде склучен“, рече тој.

Договорите и дипломатијата се сè повеќе испреплетени за Трамп и членовите на неговото семејство. Некои се вклучија во деловни разговори низ целиот свет покрај неговата државничка улога, мешајќи профитабилни потфати со политички односи.

Дирија е еден од неколкуте тековни саудиски проекти, толку големи што официјалните лица ги нарекуваат „гига-проекти“.

Извршниот директор на „Дар Глобал“, Зијад Ел Чар, минатиот месец изјави дека нови проекти на Трамп доаѓаат во Саудиска Арабија.

„Ќе нè видите како најавуваме повеќе соработки со гига-проекти“, изјави тој за медиумите од Блискиот Исток.

„Дар Глобал“ не соопшти дали изјавите се однесуваат на Дирија или на друг новообјавен договор. Сите гига-проекти се во сопственост на саудискиот суверен фонд за богатство.

Во Саудиска Арабија, Трамп Тауер е планирано да се изгради во Џеда, а два проекта се најавени во Ријад.

Изградбата на хотелот и кулата „Трамп“ започна во Дубаи, најголемиот град во Обединетите Арапски Емирати. Договорот за голф терен во Катар му овозможи на семејството Трамп да започне бизнис со државна фирма за недвижности.

Секој потфат генерира авторски права за лиценцирање на користењето на името на Трамп. Дар ѝ платил на Организацијата Трамп 21,9 милиони долари за лиценцирани такси минатата година, според неговиот финансиски извештај. Дел од тие пари одат кај самиот претседател.

