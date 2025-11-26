Откриени детали од свадбата на Кристијано Роналдо и Џорџина Родригез: За фудбалерот, местото на церемонијата има посебно значење (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Фудбалерот Кристијано Роналдо и неговата свршеница Џорџина Родригез планираат свадба на посебно место во родниот остров на фудбалската ѕвезда, Мадеира.

Планови за веридба и свадба

Роналдо (40) и Џорџина (31) се верија во август, по девет години врска . Според „Жорнал да Мадеира“, CR7 одлучил да ја направи свадбата во својот роден град, а церемонијата се очекува на лето, по Светското првенство.

Суперѕвездата Ал-Наср ја избра катедралата во Фуншал за церемонијата, додека приемот ќе биде организиран во луксузен хотел.

Историско значење на локацијата

Катедралата е најстарото место за богослужба во градот, отворено во 1514 година. Покривот е направен од резбан кедар од Мадеира, а црквата се смета за духовно срце на регионот поради нејзината централна локација, пишува The Sun.

За капитенот на Португалија, ова место има посебно значење бидејќи е оддалечено помалку од два километри од болницата каде што е роден. Во близина е и неговиот прв клуб, Насионал да Мадеира, каде што Роналдо помина две години пред да се пресели во Спортинг Лисабон на 12-годишна возраст во 1997 година.

Семејна приказна

Кристијано и Џорџина се запознале во 2016 година, додека таа работела во продавница на „Гучи“ во Шпанија, додека Роналдо играл за Реал Мадрид. Двојката има две деца заедно: Алан (7) и Бела (3), и заедно формираат семејство со трите деца на Роналдо родени преку сурогат мајки: Кристијано помладиот (15) и близнаците Матео и Ева Марија (8).

Роналдо откри дека токму неговите деца го охрабриле конечно да ѝ предложи брак на Џорџина.

Џорџина изгради кариера како претприемач, модел и личност на социјалните медиуми, а воедно создаде среќен семеен живот заедно со Роналдо.

