Откриени силни докази за постоење на гасен џин во „соседството“ на Земјата

Научниците пронајдоа силни докази за постоењето на џиновска гасна планета во ѕвездениот систем најблиску до нас.На четири и пол светлосни години оддалеченост, оваа безживотна планета би била близок сосед на Земјата во астрономски поглед и би можела да има месечини кои би можеле да поддржат живот. Знаци беа откриени во ѕвездениот систем Алфа Кентаур од страна на моќниот вселенски телескоп Џејмс Веб.Потенцијалната планета беше откриена минатата година, но „исчезна“ во последователните набљудувања. Астрономите сега мора повторно да извршат набљудувања за да докажат дека таа дефинитивно постои.Научниците се особено возбудени поради ова откритие бидејќи постојат сличности помеѓу ѕвездата на егзопланетата и нашето Сонце.„Четири години е долг пат, но во галактичка смисла планетата е многу блиску и е во наша близина. Орбитира околу ѕвезда слична на Сонцето, која има приближно иста температура и осветленост. Ова е многу важно ако сакаме да размислуваме за светови погодни за живеење“, вели д-р Карли Хаует, вонреден професор по вселенска инструментација на Универзитетот во Оксфорд.Планетата би била слична на гасните џинови од нашиот Сончев систем, Сатурн и Јупитер, и опкружена со густ гасен облак.Ова значи дека самата планета не би можела да поддржува живот, но би можела да има месечини кои се погодни за живот. Јупитер и некои други планети во нашиот Сончев систем имаат ледени месечини, за кои научниците веруваат дека би можеле да поддржуваат живот. Научниците моментално ја истражуваат оваа можност како дел од мисиите „Европа Клипер“ и „Џус“. Сепак, овие планети се далеку од Сонцето кое дава живот, додека потенцијалната „нова“ планета е релативно блиску до својата ѕвезда.

