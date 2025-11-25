Откриени шокантни тајни скриени со децении; „Во овој брак бевме тројца“

0 SHARES Сподели Твитни

Деликатните приказни за бракот на принцезата Дајана и тогашниот принц Чарлс секако се најатрактивни за медиумските извештаи, кои честопати се предмет на манипулации и лаги.

Новата книга на новинарот Енди Веб , „Дијанарама: Предавството на принцезата Дијана“, фрла сосема нова светлина врз ова легендарно интервју, откривајќи како лагите, фалсификатите и прикривањата го промениле текот на животот на Дијана и оставиле траен белег врз јавноста.

Ова интервју, водено од Мартин Башир и принцезата Дајана, кое беше емитувано на Би-Би-Си, го гледаа 23 милиони луѓе во Велика Британија. Поради постапките на водителот , и „што е уште поважно“, поради последователното прикривање, „животот на Дајана беше однесен по исклучително опасен пат, што на крајот доведе до нејзина смрт“.

Ова е „моќна приказна“. На почетокот е „примамливо“ да се сомневаме дека Енди Веб „претерува со инцидентот“, но како што се одвива неговата „внимателно истражена и стручно напишана книга“, станува јасно дека интервјуто на Башир со Дајан во Панорама имало „подалекусежни последици“ отколку што првично изгледало.

Нови детали

Енди Веб, исто така, споменува некои „фасцинантни детали“. На пример, познатата реплика на Дијана „во овој брак бевме тројца“ всушност не се однесуваше на Камила Паркер-Боулс , туку на дадилката Тиги Леџ-Бурк , „со која Мартин Башир ја убедил Дијана дека Чарлс има афера“.

Меѓу неговите тврдења беше „неверојатниот обем на лагите на Башир“, вклучувајќи ги и „зачудувачките тврдења“ дека „принцот Едвард имал СИДА“ , дека нејзиниот син принцот Вилијам ја снимал Дајана „под специјален надзор“ и дека кралицата ќе „абдицира во рок од шест месеци“.

Таа почувствува трагедија

Други зачудувачки откритија вклучуваат мемоари што принцезата Дајана ги побарала од својот адвокат, Лорд Мишкон, неколку дена пред интервјуто за Панорама, во кои таа вели дека „верува оти можеби била повредена, веројатно во наместена сообраќајна несреќа“ , како и збирка „мистериозни“ документи на Би-Би-Си за кои се вели дека „исчезнале“.

Енди Веб, исто така, ги истражува тврдењата за „прикривање во рамките на прикривање“: тој разговара со Ричард Ејр, тогашен гувернер на Би-Би-Си, кој му кажува дека одборот „би инсистирал на целосна истрага доколку не биле во незнаење за измамата на Башир“.

