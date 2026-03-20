Откриени 45 планети слични на Земјата со СОВРШЕНИ услови за ВОНЗЕМЈАНИТЕ: Некои се поблиску отколку што мислите!

Едно од најголемите неодговорени прашања во науката сè уште останува исто – дали постојат вонземјани , и ако е така, каде се тие?

Ново истражување дава најконкретна трага досега и укажува на можноста дека одговорот повеќе не е толку далеку како што некогаш изгледаше.

Настани во „зоната погодна за живеење“

Научниците од Институтот „Карл Саган“ на Универзитетот Корнел направија огромен чекор со идентификувањето на дури 45 планети слични на Земјата, кои би можеле да имаат „скоро идеални услови за развој на живот“ .

Ова откритие претставува „пресвртница во потрагата по вонземски форми на живот“ и им дава на научниците конкретни „цели“ за идните истражувања.

Сите планети се наоѓаат во таканаречената зона погодна за живеење – област околу ѕвездата која не е ниту премногу блиску за температурата да биде неподносливо висока, ниту премногу далеку за да биде премногу ладна.

Токму во таа зона постои реална можност на површината на планетата да се најде течна вода, клучна состојка за животот каков што го знаеме.

Уште повозбудливо е што некои од планетите се оддалечени само неколку десетици светлосни години од Земјата, што теоретски значи дека еден ден би можеле да бидат достапни за истражување од страна на напредни вселенски летала, објавува „Дејли меил“.

Откриени се повеќе од 6.000 егзопланети

Професорката Лиза Калтенгер, еден од авторите на студијата, истакнува дека животот би можел да биде многу поприлагодлив отколку што моментално претпоставуваме.

„Животот може да биде многу поразновиден отколку што можеме да замислиме денес. Затоа е клучно да се утврди кои од повеќе од 6.000 познати егзопланети имаат најголема шанса да бидат домаќини на вонземски форми на живот“, изјави таа.

Таа додава дека нивното истражување практично покажува „каде треба да се патува во потрага по живот“.

До денес се откриени повеќе од 6.000 егзопланети, но прашањето за тоа која од нив всушност би можела да поддржи живот остана отворено. Во новата студија, научниците издвоија:

– 45 планети во „зона погодна за живеење“;

– дополнителни 24 планети во потесната, тродимензионална „зона погодна за живеење“.

Меѓу нив се и некои веќе познати имиња, како што се Proxima Centauri b, TRAPPIST-1 и Kepler 186f. Од друга страна, постојат и помалку познати светови, како што е TOI-715 b, планета оддалечена 137 светлосни години, откриена релативно неодамна од TESS.

„Космичко соседство“

Посебно внимание на научниците привлекува групата планети TRAPPIST-1, поточно d, e, fig, кои се оддалечени само 40 светлосни години од Земјата.

Иако звучи како „космичко соседство“, реалноста е многу посурова. Според проценките на НАСА , патувањето до системот TRAPPIST-1 би траело најмалку 800.000 години со денешната технологија!

Сепак, научниците веруваат дека развојот на напредни погонски системи, како што е нуклеарниот импулсен погон, би можел да го скрати ова патување на „само“ неколку векови.

Истражувачите дополнително издвоија планети кои примаат светлина од своите ѕвезди на начин најсличен на начинот на кој Земјата ја прима сончевата светлина. Меѓу нив се:

– ТРАПИСТ-1 е

– TOI-715 б

– Кеплер-1652 б

– Кеплер-442 б

– Кеплер-1544 б

– Проксима Кентаури б

– GJ 1061 d

– GJ 1002 б

– Волф 1069 б

Овие планети претставуваат особено интересни „цели“, бидејќи нивните климатски услови би можеле да бидат најблиску до оние на Земјата.

„Ова е првиот, клучен чекор“

Освен планетите со идеални услови, научниците ги анализираат и оние на самите рабови на „зоната погодна за живеење“. Токму тие би можеле да помогнат попрецизно да се утврди каде точно завршуваат условите погодни за живот.

Авторот на студијата, Гилис Лоури, објаснува:

„Тешко е да се каже точно што ја прави една планета попогодна за живеење, но првиот клучен чекор е да се знае каде да се бара. Нашата цел беше да разјасниме – ова се најдобрите „цели“ за гледање .“

За проучување на овие планети ќе се користат најнапредните инструменти од денес и во блиска иднина, вклучувајќи:

Телескоп Џејмс Веб

– Телескоп „Ненси Грејс“ (планирано лансирање 2027)

– Европски екстремно голем телескоп

Иако ова истражување се фокусира на далечни егзопланети, некои научници веруваат дека можеби нема да мора да бараме толку далеку за знаци на живот.

Фото: ESA/Hubble / Zuma Press / Profimedia

Најперспективните места за откривање на живот

Д-р Дејвид Армстронг од Универзитетот во Ворвик истакнува дека животот на Земјата речиси секогаш се наоѓа таму каде што има течна вода, па затоа ова треба да биде главната трага во потрагата по вонземјани.

Според него, најверојатните места за откривање на живот се поблиску отколку што мислиме – во подземните океани на месечините што орбитираат околу Јупитер и Сатурн.

Особено е значаен Енцелад , месечината на Сатурн, чиј јужен пол постојано испушта млазови течна вода.

Друг сериозен кандидат е Титан, леден свет со сложена хемија што би можел да поддржува примитивни форми на живот.

Ова е листа на 45-те „најперспективни“ планети за постоење на живот:

– GJ 1002 б

– GJ 1002 c

– GJ 1061 c

– GJ 1061 d

– GJ 251 c

– GJ 273 б

– GJ 3323 б

– GJ 667 C c

– GJ 667 C e

– GJ 667 C f

– GJ 682 б

– K2-239 d

– K2-288 Б б

– К2-3 дена

– К2-72 е

– Кеплер-1229 б

– Кеплер-1410 б

– Кеплер-1544 б

– Кеплер-1606 б

– Кеплер-1649 c

– Кеплер-1652 б

– Кеплер-186 f

– Кеплер-296 e

– Кеплер-296 f

– Кеплер-441 б

– Кеплер-442 б

– Кеплер-452 б

– Кеплер-62 e

– Кеплер-62 f

– Л 98-59 ф

– LHS 1140 б

– ЛП 890-9 c

– Проксима Кентаури б

– Рос 508 б

– TOI-1266 d

– ТОИ-700д

– TOI-700 e

– TOI-715 б

– ТРАПИСТ-1 д

– ТРАПИСТ-1 е

– ТРАПИСТ-1 ф

– ТРАПИСТ-1 г

– Тигарденовата ѕвезда в

– Волф 1061 c

– Волф 1069 б

