Откриено: Еве зошто вашиот телефон „кочи“ – Не е стар, туку е до една скриена функција

Милиони корисници ширум светот мислат дека нивниот телефон е застарен и дека треба да купат нов. Вистината е поинаква. Експертите откриваат дека скриената опција „Battery Saver“ ја краде брзината на вашиот уред и создава лажно чувство дека телефонот е бавен.

Што се случува кога ќе го вклучите „Заштеда на батерија“?

-Телефонот го намалува процесорот,-Апликациите се отвораат побавно,-Интернетот работи побавно,-Екранот ја губи осветленоста.

Значи, вашиот телефон не е стар – намерно е забавен од софтверот.

Како да го решите проблемот?

Со само еден клик во поставките, исклучете ја оваа опција и вашиот телефон повторно ќе работи со полна моќност.

Не наседнувајте на маркетиншки трикови. Ако вашиот телефон забавил, прво проверете ги поставките, можеби решението е бесплатно, а не во нов телефон што чини илјада евра.

