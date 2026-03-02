0 SHARES Сподели Твитни

Ирански дрон беше пресретнат над Дубаи, но неговите делови паднаа во крајбрежната област и предизвикаа мал пожар на надворешната фасада на луксузниот хотел Бурџ ал Араб.

Според властите, остатоците предизвикале ограничен пожар на надворешноста на зградата. Екипите на Цивилната заштита брзо интервенирале и го ставиле пожарот под контрола.

BREAKING: Iranian drone hit the five-star Burj Al Arab hotel in Dubai, UAE.The 321-meter, 60-story tower stands on an artificial island. pic.twitter.com/SZaJrAUq3n— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

„Емиратските сили пресретнаа дрон над Дубаи, а нивните авиони запалија ограничен пожар на надворешната фасада на Бурџ ал Араб. Екипите за цивилна одбрана го ставија пожарот под контрола без дополнителни повредени“, објави медиумската канцеларија на Дубаи на платформата X.

Во дополнително соопштение се вели: „Властите потврдуваат дека дрон бил пресретнат, а остатоците предизвикале мал пожар на надворешноста на Бурџ ал Араб. Екипите на Цивилната заштита веднаш реагирале и го ставиле инцидентот под контрола. Нема пријавени повредени.“

Според официјалните информации, во инцидентот нема жртви, а штетата е ограничена.

Бурџ Ал Араб е еден од најпознатите и најлуксузните хотели во светот и симбол на современиот Дубаи. Отворен е во 1999 година и е изграден на вештачки остров покрај брегот на Џумеира. Зградата е висока околу 321 метар и е препознатлива по обликот на едро, што ја направило архитектонска икона на Обединетите Арапски Емирати.

Хотелот е познат по своите ултралуксузни дуплекс апартмани, приватни батлери за гостите, хелиодром на врвот од зградата и има репутација на „хотел со седум ѕвездички“ (иако таа категорија официјално не постои).

Бурџ ал Араб се смета за еден од клучните симболи на амбицијата на Дубаи да стане глобален туристички и деловен центар.

The post Откриено е како бил оштетен еден од најлуксузните хотели во светот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: