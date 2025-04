Откриено како Кина користи „мистериозни објекти“ за да ја прошири својата територија во Жолтото Море

0 SHARES Сподели Твитни

Властите во Јужна Кореја се убедени дека Кина користи мистериозни челични конструкции за да побара спорна област во Жолтото Море и да ја прошири својата територија.Министерството за надворешни работи на Сеул изрази „длабока загриженост“ до Пекинг во врска со џиновската офшор платформа што Кина ја постави во областа каде што се преклопуваат ексклузивните економски зони на двете земји.Кина ги отфрли загриженостите, тврдејќи дека станува збор за објект за поддршка на рибник и дека нема никаква врска со територијални права.Сепак, Јужна Кореја, која побара да не се кршат нејзините „легитимни поморски права“, верува дека Кина се обидува да ја прошири својата поморска јурисдикција користејќи ги истите тактики што ги користеше пред една деценија во Јужното Кинеско Море.China using ‘mysterious structures’ to claim territory.South Korea believes China’s Yellow Sea ‘fish farm’ is a strategic move to expand its waters.https://t.co/shijxUwpta— Mayte Chummia (@Maytechummia) April 24, 2025Официјален Сеул тврди дека станува збор за стара француска нафтена платформа со хелиодром, која всушност функционира како вештачки остров, зајакнувајќи ги територијалните претензии на Кина во областа.Во близина се наоѓаат другите кинески платформи Шенлан-1 и Шенлан-2, кои Кина ги опишува и како објекти за одгледување риби.Во среда, министерот за надворешни работи на Јужна Кореја, Чо Те-јул, изјави пред парламентот дека владата разгледува контрамерка, која би можела да вклучува воспоставување слична структура за зајакнување на сопствените територијални претензии.Аналитичарите ја открија платформата, наводно со големина на фудбалско игралиште, откако јужнокорејските медиуми објавија за судир меѓу корејски бродови што ја испитуваат структурата и кинеската крајбрежна стража.„Знаев дека можам да ги најдам координатите на таа мистериозна „челична структура“ за која сите пишуваа“, рече Реј Пауел, директор на групата за морски анализи „Силајт“, која го следеше еден од бродовите вклучени во инцидентот.Структурите се наоѓаат во зоната на привремени мерки, спорно подрачје каде што, според договор потпишан во 2001 година, риболовот е дозволен, но изградбата на згради, како и пребарувањето или експлоатацијата на природни ресурси, е изрично забранета.Пауел вели дека Кина можеби ја користи оваа стратегија на „саламски метод“, постепено проширувајќи го своето присуство во спорните води со делење територија „парче по парче“. Во 2020 година, Пекинг еднострано ја прогласи оваа зона за свои „внатрешни води“.Добро позната тактикаКризата меѓу Сеул и Пекинг потсетува на инцидентот од 2014 година, кога Кина инсталираше нафтена платформа во ексклузивната економска зона на Виетнам за да ја прошири својата контрола врз поголемиот дел од Јужното Кинеско Море и Параселските Острови.Виетнам реагираше решително, а Кина ја повлече платформата по два месеци, тврдејќи дека „истрагите се завршени порано“.Кина користеше слична тактика во јапонските води, поставувајќи големи бови во ексклузивната економска зона на Јапонија, тврдејќи дека тие се само уреди за следење на времето и океанските услови и дека Јапонија нема причина да се меша во нивната употреба.Една од бовите е во близина на ненаселените острови Сенкаку во Источнокинеското Море, кои се под администрација на Јапонија, но за нив полага право и Кина.Пекинг претходно се обиде да ги зајакне своите територијални претензии врз речиси целото Јужнокинеско Море со изградба на воени бази на коралните атоли.

