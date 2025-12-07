Откриено на која возраст интимните односи се НАЈДОБРИ: Резултатите ги изненадија сите, не е она што претпоставувате!

0 SHARES Сподели Твитни

Во својата книга „Одличниот секс започнува во педесеттите години“, авторката и експерт за врски Трејси Кокс открива како се менува сексот и неговото доживување со текот на годините, но открива и како да уживате во кој период.

Дваесеттите години се дефинитивно за експериментирање. Чувството на слобода и несигурност се мешаат, односите се расипуваат, започнуваат нови врски. Сексуалниот нагон е доста силен, а сексот се фантазира скоро секој ден, пишува The Sun.

Луѓето на оваа возраст најчесто испробуваат некои свои фантазии, како што се тројки, секс со личност од ист пол, но и она за една ноќ. Сепак, доста често младите се несигурни затоа што се фокусирани на изглед отколку на задоволство.

– Совршени тела не постојат. Да се ​​биде добар во кревет не значи да имате одлично тело, туку ентузијазам. Ако се чувствувате лошо по сексот, спиете со погрешна личност – вели Трејс.

Во триесеттите години, луѓето главно стапуваат во брак и започнува нешто потивка фаза од животот. Многумина во овие години ги изневеруваат своите партнери затоа што им е тешко да замислат да не спијат со некој друг до крајот на животот.

Добрата страна е што повеќето луѓе на оваа возраст се побезбедни и подобро го познаваат своето тело. Иако некои жени се борат со оргазам во дваесеттите години, повеќето го постигнуваат во оваа деценија затоа што се поискусни и не се срамат да му опишат на својот партнер како да ги задоволат.

Четириесеттите години се пресвртна точка во сексуалниот живот. Луѓето сега се прилично сигурни во себе и го насочуваат вниманието од поглед кон задоволство. Либидото е сè уште прилично силно, така што состојбата во спалната соба е задоволителна. Луѓето се повеќе подготвени да направат некои работи како играње улоги, сврзување, сексуални играчки и слично.

Според Трејси, сексот е најдобар во педесеттите години. Иако сексуалниот нагон малку паѓа по менопаузата, сексот може да биде подобар во средната возраст бидејќи жените конечно се релаксираат.

– Децата се возрасни, сте постигнале во вашата кариера или застанувате, повеќето луѓе се во подобра финансиска состојба и имаме време и енергија да се фокусираме на нас самите. Сексот е побавен и еротски – заклучила таа.

