ОТКРИЕНО ШТО ПРАВИ СЕГА БАЈДЕН: Ова е планот на поранешниот претседател, се споменува и Ентони Блинкен

Бајден започна со собирање средства за претседателската библиотека во ДелаверПоранешниот американски претседател Џозеф Бајден започнува процес на собирање пари за изградба на неговата претседателска библиотека во државата Делавер во САД, која ја претставува во Сенатот со години, објави Си-Би-Ес, повикувајќи се на извор.Според изворот, Фондацијата „Џо и Џил Бајден“ одобрила одбор на директори од 13 лица за надгледување на проектот. Според списокот до кој дошла Си-Би-Ес, во советот се вклучени поранешниот државен секретар Ентони Блинкен, близок советник на советникот на Бајден, Стив Рикети, и познатиот експерт за собирање средства Руфус Гифорд, кој ќе претседава со советот.Претседателските библиотеки чуваат и обезбедуваат јавен пристап до документи и предмети поврзани со претседателската администрација. Ваквите институции обично ги управува Канцеларијата за претседателски библиотеки во Националниот архив, објавува РИА Новости.

