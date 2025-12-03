ОТКРИЕНО ШТО ПУТИН МУ ПОРАЧА НА ТРАМП ПО СРЕДБАТА ВО МОСКВА! Еве што рече рускиот претседател за мировниот план што беше на маса (ВИДЕО/ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Емисарите на Трамп, Стив Виткоф и зетот Џаред Кушнер, се со Путин за продолжување на разговорите меѓу САД и Русија за план за завршување на војната во Украина.

Стив Виткоф, специјалниот пратеник на американскиот претседател Доналд Трамп, и Џаред Кушнер, зет на шефот на Белата куќа, денес во Москва разговараа со рускиот претседател Владимир Путин за можен начин за завршување на војната во Украина.

Трамп постојано повторува дека сака да ја заврши војната во Украина, но неговите досегашни напори, вклучително и самитот со Путин во Алјаска во август, сè уште не донесоа мир.

Мировниот план на САД од 28 точки се појави минатата недела, но предизвика загриженост кај украинските и европските претставници кои велат дека се поклонува пред клучните барања на Москва кон НАТО , контролата на Москва врз една петтина од Украина и ограничувањата врз украинската војска.

Потоа европските сили презентираа контрапредлог за мир , а на разговорите во Женева , САД и Украина објавија дека создале „ажурирана и усовршена мировна рамка“ за да се стави крај на војната.

Виткоф се сретна со Димитријев пред амбасадата

Пратеникот на американскиот претседател, Стив Виткоф, испрати писмо до зградата на амбасадата на САД во Москва, каде што отиде по средбата со рускиот претседател Владимир Путин.

Виткоф ја напушти амбасадата околу 1 часот по московско време и го пречека Кирил Дмитриев, кој излезе од својот автомобил.

Според новинарите од местото на настанот, двајцата размениле неколку зборови на англиски јазик, по што секој си тргнал по свој пат.

Се верува дека Виткоф веќе се качил во авионот и е на пат кон САД.

Подготвеност за решение

Путин и Виткоф разговараа за перспективите за долгорочно мирно решение во Украина за време на разговорите во Кремљ, рече Јуриј Ушаков.„Главната работа, би сакал уште еднаш да нагласам, е дека страните изразија подготвеност да продолжат да работат заедно за да постигнат мирно, долгорочно решение во Украина“, изјави Ушаков за новинарите.

– Се договоривме на ниво на претставници, асистенти и други претставници да ги продолжиме контактите со Американците, особено со овие две лица кои денес пристигнаа во Кремљ – додаде Ушаков.

Ушаков се огласи.

Разговорот на рускиот претседател Владимир Путин со специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, и зетот на Трамп, Џаред Кушнер, беше корисен и конструктивен, изјави Јуриј Ушаков, помошник на рускиот претседател.

„Разговорот беше многу корисен, конструктивен и многу информативен“, изјави тој за новинарите.

Рускиот претседател Владимир Путин му ги пренесе своите поздрави на американскиот претседател Доналд Трамп преку специјалниот пратеник Стив Виткоф и низа политички сигнали, рече Ушаков.

„Нашиот претседател ги замоли своите партнери да му пренесат пријателски поздрави на Трамп – и, секако, не само пријателски поздрави, туку ги замоли да пренесат цела низа важни политички сигнали што ги забележаа неговите соговорници“, им рече тој на новинарите.

Трамп дреме на состанок?

Додека се одржуваат состаноци во Москва, во САД е во тек состанок на кабинетот на Трамп.

Државниот секретар Марко Рубио беше последниот што зборуваше додека членовите на кабинетот на претседателот Доналд Трамп го пофалија својот шеф во вторникот – процес што траеше речиси два часа и се чинеше дека го изгуби вниманието на претседателот неколку пати.

Рубио ја објави „трансформативната“ надворешна политика на Трамп додека претседателот седеше до него, згрбен на стол со затворени очи. Потоа нагло се помести, се исправи и го погледна државниот секретар.

Неколку моменти подоцна, очите на претседателот повторно се затворија додека Рубио се шегуваше за сезоната на плејофот во американскиот фудбал. Членовите на кабинетот околу масата гласно се смееја. Претседателот, неподвижен, едвај ги крена усните, а очите му трепкаа накратко, опишува Си-Ен-Ен.

Трамп ги стеснуваше, затвораше или изгледаше како да ги затвора очите повеќе пати за време на долгиот состанок. Исто така, понекогаш изгледаше како да гледа во хартијата на масата пред него, оставајќи впечаток дека очите му се затворени.

