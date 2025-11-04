0 SHARES Сподели Твитни

Саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман ќе отпатува во Белата куќа во официјална работна посета на 18 ноември, изјави официјален претставник на Белата куќа за „Ал Арабија Инглиш“ во понеделник.

МБС ќе се сретне со претседателот Доналд Трамп, кој ја направи Саудиска Арабија негова прва странска дестинација за време на неговиот прв и втор мандат на функцијата.

За време на состанокот се очекува да бидат разгледани неколку договори, вклучувајќи договори од областа на одбраната и технологијата, особено во секторот за полупроводници.

Билатералните врски меѓу Вашингтон и Ријад значително се продлабочија во последните месеци.

За време на посетата на Трамп на Кралството во мај, двете земји потпишаа меморандуми за разбирање во вредност од 142 милијарди долари, кои вклучуваа големи саудиски инвестиции во американската одбранбена индустриска база.

Извори запознаени со претходните дискусии за „Волстрит џурнал“ изјавија дека договорот што им овозможува на американските компании да извезуваат напредни полупроводнички чипови во Саудиска Арабија е при крај.

Минатата недела, саудиската компанија HUMAIN и американската Qualcomm Technologies објавија значаен договор насочен кон позиционирање на Кралството како глобален центар за вештачка интелигенција (ВИ).

Соопштението, направено како дел од деветтата Иницијатива за идни инвестиции (FII) во Ријад, се темели на партнерството првично откриено за време на Арапско-американскиот инвестициски форум во мај, дел од посетата на Трамп на Кралството.

The post Откриен датумот на посетата на саудискиот престолонаследник во Белата куќа appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: