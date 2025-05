Откриен древен град во близина на битолското Црнобуки

0 SHARES Сподели Твитни

Археолозите идентификуваа остатоци од загубен древен град во близина на селото Црнобуки. Наодите од теренот укажуваат дека градот потекнува од времето на Александар Велики, но некои истражувачи сметаат дека неговото постоење може да датира дури и од бронзеното доба. Можно е да станува збор за Линкус, самата престолнина на кралството Линкестида, каде што е родена Евридика, бабата на Александар Македонски. До сега, локацијата Градиште беше позната како воена станица од 3 век п.н.е., која служела како утврдување на кралот Филип V. Сепак, новите истражувања ја предизвикаа оваа идеја. Екипа од НУ Завод и музеј-Битола, заедно со Универзитетот Кал Поли Хумболт, открија дека локацијата има многу подолго историјско минато. Со помош на Лидар радар, добија поглед под површината на земјата. Ископувањата открија урбан центар од времето на бронзеното доба (3.300–1.200 п.н.е.), а меѓу артефактите се и камени секири, керамика, текстилни алатки и глинени карти за театар, што укажува на високо развиено општество. Пред 15 години првите наоди беа забележани, кога местото се сметаше за утврдување на Филип V. Лидар скенирањето откри целосен подземен град. Меѓу најдените се и монети што се дел од времето на Александар Велики, што сугерира на датирање помеѓу 325–323 п.н.е. Акрополата зафаќа површина од 28.000 квадратни метри. Професорот Ник Ангелоф од Универзитетот Хумболт теоретизира дека градот би можел да биде престолнина на Линкус, местото каде што можеби се родила кралицата Евридика I. Ова откритие помага да се разбере мрежата на јаките комуникации и трговски патишта кои воделе кон Константинопол. „Откритието е ретка појава“, тврди Ангелоф. „Градот бил дел од трговските релации кон Константинопол, по кои можеби патувале Октавијан и Агрипа при нивната експедиција кон Акциум, за познатата битка против Клеопатра.“ Енгин Насух, кустос од Битола, го споредува истражувањето со мозаик: „Секое истражување додава делчиња во сликата. Тоа е дел од европските цивилизации.“ Линкус, централниот град на Линкестида, се наоѓал во 7 век п.н.е. покрај реката Еригон, во областа каде живеело племето Линкести. Во 4 век п.н.е., Филип II го освоил и го вклучил регионот во рамките на Македонија. Овие пронајдоци отвораат нови погледи кон античка Македонија, каде што истражувањата продолжуваат за да се добие целосна слика.

The post Откриен древен град во близина на битолското Црнобуки appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: