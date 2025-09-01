Откриен е „повоениот план за Газа“ за кој се тврди дека циркулира во администрацијата на Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Во администрацијата на претседателот Доналд Трамп циркулира повоен план за Газа, според кој САД ќе ја администрираат од војна разурнатата енклава најмалку една деценија, привремено преместувајќи го населението на Газа и обновувајќи ја како туристичко одморалиште и производствен центар, објави „Вашингтон пост“ во неделата .„Вашингтон пост“ објави дека според проспектот од 38 страници што го видел, населението на Газа од 2 милиони жители ќе биде евакуирано или преку „доброволни“ евакуации во друга земја или во ограничени области во рамките на територијата за време на реконструкцијата.Ројтерс претходно објави дека постои предлог за изградба на големи кампови наречени „Хуманитарни транзитни зони“ во – и евентуално надвор – Газа за сместување на палестинското население.Овој план го носеше името на Хуманитарната фондација за Газа, или GHF, поддржана од САД, контроверзна хуманитарна група поддржана од САД.На секој што поседува земјиште ќе му биде понуден „дигитален токен“ во замена за правото да го обнови својот имот, објави „Пост“, додавајќи дека на секој Палестинец што ќе замине ќе му бидат дадени 5.000 долари во готово и субвенции за покривање на кирија за четири години.Ќе им биде обезбедена и храна во текот на една година, беше дополнително кажано, пишуваат странските медиуми , пренесува Телеграф.„Пост“ објави дека планот се вика „Обнова на Газа, економско забрзување…“ и е развиен од GHF.Како што е понатаму наведено, GHF координира со израелската војска и користи приватни американски компании за обезбедување и логистика за да донесе помош во храна во Газа.Тој е претпочитан од администрацијата на Трамп и Израел за спроведување хуманитарни напори во Газа, за разлика од системот предводен од ОН, кој вели дека Израел им дозволува на милитантите да ја пренасочуваат помошта.На почетокот на август, ОН соопшти дека повеќе од 1.000 луѓе се убиени обидувајќи се да внесат помош во Газа откако ГХФ започна со работа во мај 2025 година, повеќето од нив застрелани од израелските сили кои дејствуваат во близина на локациите на ГХФ.Белата куќа и Стејт департментот не одговорија веднаш на барањето за коментар, но планот за обнова на Газа се чини дека е во согласност со претходните коментари дадени од Трамп.На 4 февруари, Трамп за прв пат јавно изјави дека САД треба да „ја преземат контролата“ врз воено разурнатата енклава и да ја обноват како „Ривиера на Блискиот Исток“ откако ќе го преселат палестинското население на друго место.Коментарите на Трамп предизвикаа гнев кај многу Палестинци и хуманитарни групи поради потенцијалното присилно раселување од Газа.Израелските сили во текот на ноќта ги нападнаа периферијата на градот Газа од воздух и земја, уништувајќи домови и протерајќи повеќе семејства од областа, додека кабинетот за безбедност на премиерот Бенјамин Нетанјаху се состана во недела за да разговара за план за освојување на градот.Израелската војска постепено ги засили своите операции околу градот Газа во текот на изминатите три недели. Во петокот, ги прекина привремените паузи во областа што дозволуваше испорака на помош, означувајќи ја за „опасна борбена зона“.

Пронајдете не на следниве мрежи: