Откриен идентитетот на Убиениот маж кај Мар-а-Лаго, бил пријавен како исчезнат – семејството на Мартин во шок

Идентификуван е мажот кој беше застрелан од американската Тајна служба откако се обиде да влезе во обезбедениот периметар на имотот Мар-а-Лаго. Станува збор за 21-годишниот Остин Такер Мартин од Северна Каролина, кој само еден ден претходно бил пријавен како исчезнат од неговото семејство.

Според истрагата, младиот човек пристигнал во Флорида со возило и со себе носел пушка и канистер со гориво, а во раните утрински часови влегол во зоната со висока безбедност кај северната порта на комплексот. Кога бил пресретнат од агенти на Тајната служба и локален полицаец, не ги послушал наредбите да се предаде и го кренал оружјето, по што бил застрелан на лице место.

Во моментот на инцидентот Доналд Трамп не се наоѓал во Мар-а-Лаго, туку во Вашингтон, а нема повредени припадници на обезбедувањето.

Семејството не можело да поверува

Неговите блиски изјавиле дека исчезнувањето било „невообичаено“ и дека не знаеле каде се наоѓа, по што пријавиле случај во полиција. Токму додека бил во системот како исчезнат, се случил инцидентот во Флорида.

ФБИ води истрага за да утврди зошто младиот човек се упатил кон имотот и дали имал конкретна намера. Засега нема податоци дека бил претходно познат на полицијата, ниту дека имал криминално досие.

Овој случај доаѓа во контекст на засилени безбедносни мерки околу Трамп, кој во изминатите години беше цел на повеќе закани и инциденти.