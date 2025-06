Откриен нов план на Русија: Објавена мапа 

0 SHARES Сподели Твитни

Москва тврди дека нејзината армија навлегла во нов украински регион што претходно не го окупирала, само неколку дена откако официјален Киев предупреди дека Москва планира да заземе половина од украинската територија до крајот на следната година.„Њузвик“ објави мапа што ги илустрира тие тврдења.Според соопштението на руското Министерство за одбрана, руските сили ја пробиле границата меѓу регионите Донецк и Дњепропетровск . Исто така, има непотврдени извештаи дека Русите влегле во Сум, регион што Москва официјално не го смета за дел од окупираната територија.Russia plans to cut Ukraine off from the Black Sea in 2026, says Zelenskyy’s deputy Palisa. Aims to take the so-called “LNR/DNR” by fall, set a border buffer by year-end, and seize Dnipro’s left bank, Odesa, and Mykolaiv next year. pic.twitter.com/W9XYA73Rlr— WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025Павло Палиса , полковник и заменик-шеф на претседателската канцеларија на Украина, минатата недела откри мапа за која рече дека ги покажува плановите на Русија да:– до 1 септември 2025 година, целосно да ги окупира регионите Донецк и Луганск ,– до крајот на 2025 година, да се создаде безбедносен појас по должината на северната граница на Украина и Русија ,– до крајот на 2026 година, ќе го окупира левиот брег на Днепар и Одеса и Николаевска област , со што ќе ја отсече Украина од Црното Море .Американскиот тинк-тенк Институт за проучување на војната (ISW) ја објави картата на Палиса и процени дека Русија планира да освои дополнителни 220.000 квадратни километри со неа, што би контролирало повеќе од половина од вкупната територија на Украина.Нови руски напади надвор од формално анектираните региониРуското Министерство за одбрана објави дека 90-та тенковска дивизија стигнала до западната граница на регионот Донецк и започнала офанзива во регионот Дњепропетровск . Доколку се потврди, тоа ќе биде прв напад врз регион што официјално не е анектиран од Русија.Дмитриј Медведев рече дека станува збор за „нови факти на терен“, терминологија што ја користи Кремљ за да сугерира на што би морала да се согласи Украина во евентуални преговори. Исто така, се појавија снимки на кои наводно се гледа како руски војници преминуваат во регионот Дњепропетровск , но ISW забележува дека во моментов нема географски докази за тие тврдења.Russia plans to cut Ukraine off from the Black Sea in 2026, says Zelenskyy’s deputy Palisa. Aims to take the so-called “LNR/DNR” by fall, set a border buffer by year-end, and seize Dnipro’s left bank, Odesa, and Mykolaiv next year. pic.twitter.com/W9XYA73Rlr— WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025Руските воени блогери тврдат дека силите напредувале северно од градот Суми , но ова останува непотврдено.Аналитичарите веруваат дека Русија ги засилува офанзивите за да ја зајакне својата преговарачка позиција, но предупредуваат дека ќе ѝ биде тешко да го одржи темпото по 2026 година.Џек Ватлинг од британскиот тинк-тенк РУСИ проценува дека ова лето Русија ќе го фокусира својот главен притисок врз градовите Костјантинивка и Покровск во Донецката област, со можно тестирање на украинската одбрана во Сумиската и Запорожската област.„ Русија сака да ја окупира целата област на левиот брег на Днепар , како и Одеса и Николаев , со цел да ја отсече Украина од Црното Море “, изјави Палиса за „Њузвик“.Елина Бекетова од Центарот за анализа на европски политики (CEPA) предупреди: „Во овој момент, Украинците знаат дека ако не преземат ништо, Русија само ќе продолжи да напредува. Тие повеќе не се плашат дека војната ќе ескалира, туку се плашат од сопствен опстанок“.



