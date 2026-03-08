Откри повеќе од кога било: Позната по својот извонреден изглед, Хрватката сега отиде ЕДЕН ЧЕКОР ПОНАТАМУ

0 SHARES Сподели Твитни

Пејџ Спиранак, една од најпознатите спортски инфлуенсерки во светот, откри дека има комплициран однос со голфот.

Во разговор со своите обожаватели, Американката со хрватски корени изјави дека овој спорт е и причината зошто оди на терапија и самата нејзина терапија.

Љубов-омраза врска

32-годишната девојка, која има четири милиони следбеници на Инстаграм, зборуваше отворено за својата врска „љубов-омраза“ со голфот додека одговараше на прашања на својот профил.

– Секогаш велам дека голфот е причината зошто одам на терапија, но во исто време тој е и моја терапија – рече таа.

– Понекогаш може да биде толку фрустрирачки што едноставно сакате да се откажете и никогаш повеќе да не ги погледнете вашите стапови. Сепак, кога сум под стрес, фрустрирана или поминувам низ нешто тешко, нема ништо порелаксирачко од одењето на терен, каде што удирам топки со часови додека слушам музика – објасни таа.

Откако еден следбеник ѝ посочи дека секоја рунда на теренот е полна со свои предизвици, Спиранак се согласи.

– Затоа голфот е толку зависен и затоа имам таков однос љубов-омраза кон играта – додаде таа.

– Можеш да застанеш на почетната точка, да направиш сè како што треба… и да ја играш најдобрата или најлошата игра во твојот живот. Никогаш не знаеш што те чека. Полн е со изненадувања, но секогаш те тера да сакаш да се вратиш за повеќе – објаснува голферот.

Враќање на социјалните медиуми и нов бизнис потфат

Минатиот месец, голферската ѕвезда привремено се повлече од социјалните мрежи. Во последните месеци таа не беше толку активна, а кога ја прашаа за причините, таа одговори дека се бори со анксиозност која „ја презеде контролата“ врз нејзиниот живот.

Сепак, минатата недела таа го објави своето враќање и основањето на сопствената медиумска компанија „Paige Co“, која ја лансира во партнерство со „Pro Shop“.

– Во последните 10 години, всушност бев само јас и мојот телефон, со кој снимав содржина за сите вас. Беше лудо патување и научив дека поддршката од тимот околу тебе прави голема разлика – напиша таа на Инстаграм.

– Со возбуда ви ја најавувам Paige Co, мојата нова медиумска компанија во партнерство со Pro Shop. Наскоро ќе споделам повеќе детали и едвај чекам да ја видите новата серија на која работиме. Доаѓа многу содржина – рече Пејџ Спиранак.

Таа го придружи своето соопштение со нови објави, споделувајќи со своите обожаватели неколку гламурозни фотографии од американскиот Западен Брег, и на и надвор од голф теренот.

